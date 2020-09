Renta rodzinna - jak jej nie stracić po maturze?

Jak nie stracić renty rodzinnej po maturze?

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Jeśli zdałeś maturę i chcesz uczyć się dalej w szkole policealnej lub na wyższej uczelni - nadal będziesz dostawać dostaniesz rentę rodzinną po swoim zmarłym rodzicu. Musisz jednak złożyć do ZUS wniosek o kontynuację wypłaty. Jeśli wniosek złożysz zbyt późno – stracisz pieniądze.

Uczniowie, którzy po śmierci rodzica otrzymują rentę rodzinną często zapominają lub po prostu nie wiedzą o tym, że muszą do ZUS dostarczyć zaświadczenie zarówno o tym, że kontynuują naukę jak i w razie jej przerwania.





ZUS wypłaca rentę rodzinną w czasie roku szkolnego, łącznie z wakacjami. Uczniowie szkół ponadpodstawowych rentę dostają, co miesiąc do końca sierpnia, a studenci do końca września danego roku akademickiego. Fakt kontynuowania nauki potwierdzają zaświadczenia wystawiane w dziekanacie uczelni. Większość uczelni wydaje je tylko na rok, tylko niektóre z nich na cały programowy czas nauki. Jeżeli uczelnia w pierwszym zaświadczeniu wskaże całkowity okres trwania nauki, na przykład 4-letni, 2-letni, to w takim przypadku ZUS wypłaca rentę przez cały ten okres, kontrolując jednak czy nauka jest rzeczywiście kontynuowana. Jeśli jednak za pierwszym razem wystawi zaświadczenie na rok i student nie przyniesie nowego - wtedy ZUS przestaje wypłacać rentę gdyż nie wie, czy nauka jest kontynuowana czy nie.

- Jeśli ktoś nie ma jeszcze zaświadczenia ze szkoły wystarczy złożenie napisanego przez siebie wniosku o niewstrzymywanie wypłaty wraz z dołączonym zaświadczeniem, że dostaliśmy się na studia. ZUS będzie kontynuował wypłatę, ale jeśli październiku student nie przyniesie do nas zaświadczenia z uczelni – nie tylko wstrzymamy wypłatę, ale poprosimy o zwrot wypłaty wrześniowej – przestrzega Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. - Lepiej, więc pilnować terminów - dodaje.

Rentę zawsze wypłaca ZUS zależny od miejsca zameldowania, jeśli więc ktoś składa wniosek w innym mieście – należy w nim zaznaczyć, skąd jest wypłacana renta. Zdaniem rzeczniczki to zapewnia, że dokumenty zostaną przekazane do właściwej placówki ZUS a wypłata kontynuowana.

- Jeśli „nasz” ZUS jest w innym mieście niż ktoś studiuje najłatwiej wniosek z zaświadczeniem wysłać pocztą – radzi Kowalska-Matis.

Gdy student dokumenty dostarczy dopiero pod koniec października – dostanie jeszcze rentę za październik. Gdy jednak spóźni się z wnioskiem o cały miesiąc i złoży go dopiero w listopadzie wtedy rentę rodzinną za październik straci. Terminy są nieubłagane, uczeń, który ukończył szkołę średnią i dostał się na studia, aby uniknąć zawieszenia wypłaty renty za wrzesień, zaświadczenie o tym, że dostał się na studia musi dostarczyć do ZUS najpóźniej do końca września. Formalny dokument z dziekanatu zaświadczający, że jest studentem danej uczelni, musi potem donieść na początku października.