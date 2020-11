Rozwód przedsiębiorcy - co z udziałami małżonka w spółce z o.o.?

Czy w przypadku rozwodu i podziału majątku wspólnego, udziały w spółce z o.o. mogą zostać podzielone pomiędzy byłych małżonków? Co należy do majątku wspólnego, a co do majątku osobistego małżonków?