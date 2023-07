Jaką rolę w sprawie rozwodowej odgrywa porozumienie rodzicielskie? Co powinno się znaleźć w takim dokumencie? Co w przypadku niewywiązywania się stron z porozumienia?

Porozumienie rodzicielskie. Jaka jest jego rola w sprawie rozwodu?

Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, orzekane przez sąd, obejmuje nie tylko kwestie dotyczące małżonków, ale również małoletnich dzieci, takie jak władza rodzicielska, miejsce zamieszkania, kontakty oraz alimenty. Obecnie sąd, orzekając rozwód, może zasadniczo:

pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeżeli przedstawili oni pisemne porozumienie rodzicielskie dotyczące sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. w przypadku braku takiego porozumienia, rozstrzygnąć o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie.

Dlaczego porozumienie rodzicielskie jest istotnym dokumentem w sprawie rozwodowej?

Porozumienie rodzicielskie odgrywa istotną rolę w sprawie rozwodowej, ponieważ reguluje kwestie związane z opieką i wychowaniem dzieci w przypadku rozwodu lub separacji. Stanowi ono plan wychowawczy, mający na celu zapobieganie konfliktom rodziców w przyszłości oraz zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa dziecka. Choć porozumienie rodzicielskie wynika z negocjacji rodziców w zakresie opieki nad dzieckiem, podlega ono kontroli sądu. Jeśli propozycje rodziców nie są zgodne z dobrem dziecka, sąd nie powinien zaakceptować takiego planu.

Co w sytuacji niewywiązywania się z porozumienia rodzicielskiego?

Warto zaznaczyć, że ustawodawca nie przewidział żadnej sankcji za niewywiązywanie się stron z porozumienia rodzicielskiego. Nie przewidział również żadnej kontroli przestrzegania porozumienia w ramach postępowania wykonawczego. Jeśli ustalenia z porozumienia rodzicielskiego nie zostały uwzględnione w wyroku rozwodowym, na przykład w zakresie kontaktów czy alimentów, porozumienie w tym zakresie nie może być egzekwowane drogą sądową lub w postępowaniu egzekucyjnym. Nie jest również dopuszczalne, aby treść porozumienia stanowiła załącznik do wyroku rozwodowego. Nawet jeśli porozumienie jest uznane za miarodajne dla określenia sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, sąd powinien przenieść jego treść do sentencji wyroku. Porozumienie nie może być traktowane jak ugoda, a więc nie prowadzi do umorzenia postępowania ani nie stanowi tytułu egzekucyjnego (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 września 2020 roku, sygn. akt V ACa776/18, LEX).

Ważne Pomimo braku bezpośrednich sankcji za niewywiązywanie się przez jednego z rodziców z porozumienia rodzicielskiego, takie działanie może wiązać się z określonymi konsekwencjami. Przede wszystkim może stanowić podstawę do zmiany orzeczenia o władzy rodzicielskiej. Ponadto, jeśli jeden z rodziców nie przestrzega porozumienia, co prowadzi do naruszenia dobra dziecka, sąd może wydać odpowiednie zarządzenie zgodnie z art. 109 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Co powinno określać porozumienie rodzicielskie?

Porozumienie powinno jasno określać kwestie dotyczące opieki nad dzieckiem, takie jak miejsce zamieszkania dziecka po rozwodzie, harmonogram czasu spędzanego z każdym z rodziców oraz zasady dotyczące kontaktu telefonicznego czy internetowego. Ważne jest uwzględnienie codziennych potrzeb dziecka, takich jak czas spędzany między szkołą a domem, czas wolny, wakacje i święta.

Porozumienie może także zawierać uzgodnienia dotyczące alimentów na rzecz dziecka. Powinno precyzować, kto będzie płacił alimenty, w jakiej wysokości oraz jakie wydatki będą objęte tymi alimentami. Mogą to być koszty związane z edukacją, opieką zdrowotną, odzieżą, żywnością i innymi potrzebami dziecka.

Porozumienie rodzicielskie powinno uwzględniać również zasady dotyczące podejmowania decyzji w sprawach ważnych dla dziecka. Należy określić, jakie kwestie wymagają wspólnego konsultowania się między rodzicami, takie jak wybór szkoły, decyzje medyczne czy religijne, oraz jakie decyzje mogą być podejmowane przez jednego z rodziców samodzielnie.

Dodatkowo, porozumienie rodzicielskie może zawierać postanowienia dotyczące komunikacji i współpracy między rodzicami w celu zapewnienia harmonijnego rozwoju dziecka. Może to obejmować zasady dotyczące wspólnego uczestnictwa w ważnych wydarzeniach związanych z życiem dziecka, jak również ustalenie sposobu rozstrzygania ewentualnych sporów.

Warto zaznaczyć, że treść porozumienia nie musi być rozbudowana. Jej obszerność zależy od poziomu współpracy i zaufania rodziców do siebie.

Podsumowanie

Porozumienie rodzicielskie jest ważnym dokumentem, który reguluje kwestie związane z opieką i wychowaniem dzieci w przypadku rozwodu lub separacji. Jest to narzędzie, które ma na celu ochronę interesów dzieci i zapewnienie stabilności ich życia po rozwodzie. Przy sporządzaniu porozumienia, rodzice powinni uwzględnić kwestie takie jak opieka nad dzieckiem, alimenty, podejmowanie decyzji oraz komunikację między sobą. Przyjęcie takiego porozumienia przez sąd pozwala na zapewnienie jasnych zasad dotyczących wychowania dziecka i minimalizuje potencjalne konflikty w przyszłości.

