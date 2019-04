Homoseksualizm jako przyczyna nieważnie zawartego małżeństwa

Jednym z tytułów, pod który szybko można zakwalifikować homoseksualizm, jest znana już nam ze wcześniejszych rozważań niezdolność natury psychicznej do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich (kan. 1095 nr 3 KPK). Już przy pierwszym kontakcie z tą przyczyną może pojawić się zarzut strony homoseksualnej o jej dyskryminacji w postaci uznania jej orientacji za zaburzenie, chorobę. Tymczasem, warto wejść w samo sformułowanie treści rzeczonej normy nieco głębiej. A chodzi w niej o istotne obowiązki małżeńskie. Jednym z nich jest intymne pożycie małżonków. Naturalnie, w przypadku omawianej orientacji, w zależności od tego, czy mamy do czynienia z kobietą czy mężczyzną, ten obowiązek może być „łatwiej”, bądź „trudniej” realizowany. Zawsze jednak homoseksualna strona wewnętrznie sama będzie odczuwała, że nie jest zdolna właśnie w sensie psychicznym do podjęcia tegoż obowiązku w sposób satysfakcjonujący, tak siebie, jak i stronę przeciwną.

Inną przyczyną przy homoseksualizmie, na podstawie której może przebiegać kościelny proces małżeński może być wykluczenie, czyli inaczej symulacja jednego z elementów małżeństwa, jak – ponownie – pożycia intymnego (kan. 1101 §2 KPK).

Warto pamiętać o tym, iż niemożliwe jest stwierdzenie nieważności małżeństwa po tej samej stronie procesowej (np. pozwanej) z tytułu niezdolności i jakiegoś rodzaju wykluczenia. Trzeba zatem wybrać jedną przyczynę. Inna zasada jest taka, iż priorytet przyznaje się niezdolności. W praktyce dużo zależy od dowodów (przykładowo strona i świadkowie wiedzą o wykluczeniu pożycia, ale już nie mają wiedzy, iż strona wykluczyła pożycie z powodu swojej orientacji).

Innym rodzajem symulacji może być wykluczenie zgody małżeńskiej, gdy strona nie chce zawierać małżeństwa, gdyż ma homoseksualną orientację. Wyraża jednak zgodę małżeńską na sposób pozorny celem zatajenia prawdy o swojej seksualnej orientacji (kan. 1101 § 2 KPK).

Kolejnym rodzajem symulacji może być wykluczenie jedności bądź wierności z podobnych względów (kan. 1101 § 2 KPK). W wyliczonych przypadkach symulacji istnieją pewne reguły prawne, którymi rządzi się proces, jak taka, iż nie można orzekać nieważności małżeństwa, tak z tytułu wykluczenia całkowitego (symulacja zgody małżeńskiej), jak i z tytułu wykluczenia częściowego (wykluczenie istotnych przymiotów i elementów małżeństwa). Wszystko zależeć będzie od zgromadzonych środków dowodowych.

W przypadku homoseksualizmu możemy mieć również do czynienia z inną przyczyną prawną, jaką jest podstępne wprowadzenie w błąd (kan. 1098 KPK). Ten jednak nie wymaga jakiegoś szczególnego rozwinięcia.