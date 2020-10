„Rozwód kościelny” - czy trudno go uzyskać?

Wprowadzenie

Często napotyka się na pytanie czy trudno uzyskać rozwód kościelny. Uzyskanie rozwodu kościelnego jest absolutnie niemożliwe, ponieważ w Kościele nie ma rozwodów. To, co potocznie określa się mianem rozwodu kościelnego oznacza w języku kanonistycznym orzeczenie (vel stwierdzenie) nieważności małżeństwa kościelnego – i to jest możliwe do uzyskania.

Panuje przekonanie, że uzyskanie pożądanego dla siebie wyroku jest trudne. Temat ten powraca szczególnie wtedy, gdy do mediów przedostaje się informacja o orzeczeniu nieważności małżeństwa kościelnego kogoś sławnego. Jak wskazują statystyki, o orzeczenie nieważności małżeństwa kościelnego, wcale nie jest jednak trudno.





Dane statystyczne i bibliograficzne

Przedstawiając dane statystyczne dotyczące odsetka pozytywnych wyroków w procesach orzekających na temat ważności małżeństwa kościelnego, skorzystano z Annuarium Statisticum Ecclesiae in Polonia AD 2019, wydanego w Warszawie w 2019 r. przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego. Dane przedstawione w przytoczonym roczniku pochodzą z Annuarium Statistucum Ecclesiae wydawanym przez Główny Urząd Statystyczny Kościoła (Rationarium Generale Ecclesiae). Rocznik wychodzi z dwuletnim opóźnieniem, dlatego też dane dotyczą roku 2017. Na chwilę obecną są to najnowsze dostępne dane.

Zestawienie danych

Poniżej przedstawiono wspomniane już wcześniej dane statystyczne w odniesieniu do sądów istniejących w poszczególnych diecezjach, oraz wskazano średnią krajową.

Diecezja % positive Ogółem Positive Ogółem 71,12% 3874 2755 Białostocka 82,76% 116 96 Bielsko – Żywiecka b.d b.d b.d Bydgoska 67,53% 77 52 Częstochowska 73,53% 68 50 Drohiczyńska 88,89% 45 40 Elbląska 62,86% 35 22 Ełcka 91,04% 67 61 Gdańska 40,00% 140 56 Gliwicka 63,33% 60 38 Gnieźnieńska 75,00% 44 33 Kaliska 74,55% 55 41 Katowicka 79,03% 186 147 Kielecka 57,14% 84 48 Koszalińsko – Kołobrzeska 68,57% 70 48 Krakowska 51,53% 196 101 Legnicka 78,21% 78 61 Lubelska 89,33% 225 201 Łomżyńska 70,59% 68 48 Łowicka 82,93% 41 34 Łódzka 65,52% 116 76 Opolska 42,70% 89 38 Pelplińska 68,33% 60 41 Płocka 43,75% 80 35 Poznańska 51,39% 144 74 Przemyska 94,61% 204 193 Radomska 37,08% 89 33 Rzeszowska 70,67% 75 53 Sandomierska 75,51% 98 74 Siedlecka 77,11% 83 64 Sosnowiecka 92,11% 38 35 Szczecińsko – Kamieńska 61,54% 39 24 Świdnicka 39,53% 43 17 Tarnowska 80,42% 143 115 Toruńska 60,38% 53 32 Warmińska 67,50% 40 27 Warszawska 76,42% 458 350 Włocławska 88,71% 124 110 Wrocławska 75,95% 79 60 Zamojsko – Lubaczowska 88,60% 114 101 Zielonogórsko – Gorzowska 52,00% 50 26

Podsumowanie

Uzyskanie wyroku stwierdzającego nieważność małżeństwa kościelnego nie jest takie trudne, jak o tym powszechnie się myśli i mówi. W Polsce ponad 71% spraw kończy się wyrokiem stwierdzającym nieważność (pro nullitate). Są diecezje, w których ten odsetek jest znacznie wyższy i przekracza nawet 90% (Ełk, Przemyśl, Sosnowiec). Są oczywiście także sądy, w których wydaje się znacznie mniej pozytywnych wyroków, które stanowią niecałe 40% wszystkich wydawanych orzeczeń (Świdnica, Radom).

mec. Bolesław A. Dùllek - adwokat kościelny

www.cancellariacanonica.pl

