ZUS-ie przestań pobierać nasze składki emerytalne! Jako emeryci mundurowi nie mamy prawa do dwóch emerytur [List od Czytelnika]

Infor.pl udostępnił miejsce dla publikacji listów od czytelników. Napisało do nas dużo emerytów mundurowych, którzy wciąż pracują jako pracownicy cywilni. ZUS obciąża ich cywilne dochody składkami emerytalnym i zdrowotnym (tak jak każdego innego pracownika). Składki te w praktyce przepadają dla mundurowych, którzy rozpoczęli służbę przed 1999 r. Wynika to z zasady, że taki mundurowy może mieć emeryturę mundurową albo cywilną (ta druga z reguły jest niższa). Nie może mieć tych dwóch emerytur jednocześnie. Mundurowi mają własne pomysły jak rozwiązać ten problem. Przykładem jest poniższy list z tezą, żeby nie obciążać składkami cywilnymi wynagrodzeń mundurowych, Którym zus nie może wypłacić drugiej emerytury.

Wadą tego rozwiązania jest to, że taki pracownik (jego dochody nie są obciążone składkami) byłyby bezkonkurencyjny w porównaniu do „zwykłego” pracownika cywilnego. Nastąpiłoby zaburzenie na rynku pracy co do konkurencyjności.

REKLAMA

Emeryt: Niech ZUS wybierze. I potrąca składki z emerytury albo z pracy, którą świadczę

List czytelnika:

Jestem emerytem, mam pełną wysługę zgodnie z razem i przepisami, w wysokości 75% wojskową. Przyjęty przed rokiem 1999 r. Tak więc nie korzystam ze składek cywilnych sprzed pójścia do wojska (jak również po zakończeniu służby wojskowej), bo nadal pracuję. Skoro nie korzystam, to przynajmniej niech mi nikt nie potrąca składek różnych z dwóch należności – niech się zdecydują, czy z emerytury, czy z pracy, którą świadczę.

Składki mundurowych już jako cywili zaparkowane w ZUS

Emeryt mundurowy zrzuca mundur, przechodzi na emeryturę i rozpoczyna płacę jako cywil. Płaci składki do ZUS, ale nie może z nich skorzystać. Opisywaliśmy to w poniższych artykułach:

Dla niektórych mundurowych informują, że mają w ZUS około 600 000 zł składek, których nie odbiorą w formie emerytury albo podwyżki emerytury mundurowej.

Dualizm u mundurowych co do emerytur. Kluczowy 1999 r.

Dualizm systemu emerytalnego mundurowych zależny jest od rocznika rozpoczęcia służby według daty granicznej 2 stycznia 1999 r.:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

1) przed 2 stycznia 1999 r. - ma jedną emeryturę mundurową. Co się dzieje ze składkami do ZUS?

Zgodnie z art. 14 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, emerytowi uprawnionemu do emerytury obliczonej na podstawie art. 15 dolicza się do wysługi emerytalnej przypadające po zwolnieniu ze służby okresy zatrudnienia (przebyte przed dniem 1 stycznia 1999 r. w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy) i okresy opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia (po dniu 31 grudnia 1998 r.). Okresy te uwzględnia się, jeżeli emerytura wynosi mniej niż 75% podstawy wymiaru i emeryt ukończył 55 lat życia – mężczyzna i 50 lat życia – kobieta albo stał się inwalidą. Za każdy rok okresu zatrudnienia lub ubezpieczenia zaliczonego do wysługi emerytalnej emeryturę obliczoną na podstawie art. 15 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin zwiększa się o 1,3% podstawy jej wymiaru.

2) rozpoczynający po 2 stycznia 1999 r. służbę emeryt mundurowy teoretycznie może mieć emeryturę cywilną obok emerytury wojskowej. Ale jak opisuje poniżej nasz Czytelnik nie jest to takie proste. M.in. z uwagi na problem zawieszania emerytury wojskowej z uwagi na zbyt duże dochody z pracy w cywilu, co ogranicza byłego mundurowego w zakresie bieżącej pensji (i obniża przyszłą emeryturę cywilną. Czytelnik też zestawił emeryturę mundurową swoją i kolegi - wynika z zestawienia, że jego kolega wyprzedził go o 1500 zł miesięcznie na przestrzeni ostatnich lat.

Polecamy VAT 2025. Podatki część 2