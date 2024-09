WSA: Z kapitału emerytalnego w OFE i subkoncie ZUS można regulować ..... zobowiązania. Nie chcesz, aby ta możliwość była aktywna

Poniższe informacje z: wyroku z 25 czerwca 2024 r. WSA w Rzeszowie (I SA/Rz 203/24). Link do wyroku.

WSA: z kapitału emerytalnego zmarłego (subkonto i środki OFE) pokryć długi spadkowe

Spierający się z ZUS przyjął spadek po zmarłym. Co ważne "z dobrodziejstwem inwentarza". Dlaczego to ważne? Bo wtedy ponosi się odpowiedzialność za długi spadkowe, ale tylko do wartości ustalonego w inwentarzu spisu czynnego spadku.

WAŻNE! ZUS ustalił, że w skład masy spadkowej weszły środki Otwartego Funduszu Emerytalnego, a część uiszczonych składek ewidencjonowana była na jego subkoncie w ZUS. Zmarły nie wyznaczył osób uprawnionych do otrzymania tych środków na wypadek śmierci, dlatego środki zgromadzone na OFE oraz subkoncie w ZUS podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych. W skład spadku weszła:

1) połowa środków z OFE oraz

2) połowa środków pieniężnych z subkonta w ZUS.

Następnie ZUS obliczył wartość pkt 1. Załóżmy, że to jest 60 000 zł, a zadłużenie zmarłego względem ZUS 40 000 zł. Spadkobiercy mają więc nadwyżkę 20 000 zł (60 000 zł - 40 000 zł).

I z tego ZUS wyciągnął wniosek: