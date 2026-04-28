REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Spadki » Testament » Co stanie się z majątkiem seniora bez spadkobierców? Te decyzje warto podjąć wcześniej

Co stanie się z majątkiem seniora bez spadkobierców? Te decyzje warto podjąć wcześniej

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
28 kwietnia 2026, 10:13
oprac. Adam Kuchta
testament darowizna umowa o dożywocie
Pół miliona seniorów ma duży problem: Co zrobić z majątkiem? Testament, darowizna czy umowa o dożywocie?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Setki tysięcy seniorów w Polsce nie mają komu przekazać swojego majątku, a brak testamentu oznacza, że dorobek życia może trafić do gminy lub Skarbu Państwa. Tymczasem istnieje kilka rozwiązań, które pozwalają zachować kontrolę nad własnością. Sprawdź, co wybrać: testament, darowiznę czy umowę o dożywocie.

Samotni seniorzy w Polsce coraz częściej stają przed bardzo poważnym dylematem, co stanie się z ich majątkiem po śmierci. Ponad pół miliona osób nie ma komu przekazać dorobku życia, a brak testamentu oznacza, że ich oszczędności, nieruchomości i pamiątki rodzinne mogą trafić do gminy lub Skarbu Państwa. Mimo to tylko co szósty senior decyduje się na sporządzenie testamentu, a większość nie zabezpiecza prawnie swojej własności. Jakie mają możliwości? Testament, darowizna czy umowa o dożywocie pozwalają samodzielnie zdecydować o losie zgromadzonego majątku. Sprawdź, które rozwiązanie będzie najlepsze.

REKLAMA

REKLAMA

Ważne

Z badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych wynika, że 4,7 proc. Polaków nie ma komu zostawić swojego majątku. Z danych GUS wynika, że w Polsce jest obecnie blisko 10 mln seniorów, a to oznacza, że temat dotyczy około 0,5 mln rodaków.

Co może się stać z majątkiem seniora, który nie ma żadnych spadkobierców?

Tylko co szósty senior w Polsce zdecydował się na sporządzenie testamentu, co pokazuje, że wciąż brakuje świadomości na temat planowania spadkowego. Wyniki badania przeprowadzonego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych oraz Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej wskazują, że jedynie 10 proc. Polaków posiada testament, a wśród osób powyżej 64. roku życia odsetek ten wynosi 16,2 proc.. Oznacza to, że aż dziewięciu na dziesięciu seniorów nie zabezpieczyło prawnie przyszłości swojego majątku.

Główną przyczyną braku testamentu jest przekonanie, że nie ma takiej potrzeby – taką odpowiedź wskazało 47 proc. respondentów biorących udział w badaniu ZPF i IRG SGH. Ponad jedna piąta (22,3 proc.) uznała, że nie posiada wystarczających aktywów, by spisywać ostatnią wolę. Co ważne, 4,7 proc. badanych stwierdziło, że nie ma komu zostawić swojego majątku, co oznacza, że temat ten dotyczy ponad pół miliona osób.

Brak testamentu: Dorobek życia seniora przejdzie na państwo

Tymczasem jeśli senior nie pozostawi testamentu, a nie ma ustawowych spadkobierców, to cały jego majątek przechodzi na własność gminy ostatniego miejsca zamieszkania. W przypadku, gdy nie można ustalić takiej gminy, spadek trafia do Skarbu Państwa. Oznacza to, że cały dorobek życia seniora – nieruchomości, oszczędności, przedmioty codziennego użytku, a także wartościowe pamiątki – stają się własnością instytucji państwowych.

REKLAMA

Proces ten nie następuje od razu. Najpierw sąd przeprowadza postępowanie spadkowe, by upewnić się, że nie istnieją inni uprawnieni do dziedziczenia krewni. Jeśli ich nie ma, gmina lub państwo przejmuje nieruchomości, oszczędności, przedmioty codziennego użytku, a nawet wartościowe pamiątki.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak senior może sam zdecydować o swoim majątku? Jest kilka opcji

Emeryci mają do wyboru kilka rozwiązań. Najprostszą i najczęściej stosowaną formą jest sporządzenie testamentu – można go napisać własnoręcznie lub skorzystać z pomocy notariusza.

Alternatywą jest przekazanie majątku jeszcze za życia w formie darowizny – senior może obdarować wybraną osobę nieruchomością, oszczędnościami czy innymi wartościowymi przedmiotami.

Seniorzy, którzy nie mają spadkobierców, mogą również zdecydować się na zapisanie swojego majątku fundacji lub organizacji charytatywnej, np. hospicjum, domowi dziecka, schronisku dla zwierząt czy instytucji historycznej.

Inną możliwością jest umowa o dożywocie – w jej ramach senior przekazuje nieruchomość w zamian za dożywotnią opiekę lub świadczenia pieniężne.

Co zrobić z pamiątkami i przedmiotami osobistymi? Jak przekazać?

Jeśli senior nie ma spadkobierców, a jego osobiste rzeczy takie jak fotografie, dokumenty, pamiątki rodzinne nie zostały wcześniej przekazane konkretnym osobom, zazwyczaj trafiają wraz z całym majątkiem do gminy lub Skarbu Państwa.

W praktyce jednak często są sprzedawane, niszczone lub trafiają do magazynów urzędowych, jeśli nie mają wartości rynkowej.

Jeśli senior chce, by jego pamiątki przetrwały i trafiły w dobre ręce, warto sporządzić listę przedmiotów i wskazać osoby lub instytucje, które powinny je otrzymać, np. muzeum, archiwum, bibliotekę czy organizację historyczną.

Można też za życia podzielić pamiątki i wręczyć je osobom lub instytucjom, które je docenią. Albo wskazać w testamencie, co ma się stać z osobistymi przedmiotami.

Darowizny, testamenty, spadki. Prawidłowe zapisy. Przykładowe wzory

Umowa o dożywocie – jak to działa w praktyce? Czy warto?

Umowa o dożywocie, której zapisy opierają się na Kodeksie cywilnym, zwłaszcza w artykule 908 (i kolejnych), daje seniorowi możliwość przekazania własności nieruchomości osobie prywatnej albo instytucji (np. funduszowi hipotecznemu) w zamian za opiekę lub dożywotnie świadczenia pieniężne.

Po podpisaniu takiej umowy nabywca nieruchomości (np. fundusz hipoteczny) zobowiązuje się do zapewnienia seniorowi dożywotniego prawa zamieszkiwania, które jest zabezpieczone poprzez ustanowienie służebności osobistej mieszkania. To prawo jest wpisywane do księgi wieczystej nieruchomości, co oznacza, że jest wiążące także dla jej przyszłych właścicieli.

Na mocy umowy o dożywocie senior otrzymuje dożywotnio comiesięczną rentę. Może otrzymać też jednorazową kwotę pieniężną.

Zaletą hipoteki odwróconejdodatkowe pieniądze, które senior może dostać, by podreperować swój domowy budżet. Plusem jest też to, że senior, który zawarł umowę z funduszem hipotecznym, nie musi płacić już co miesiąc czynszu za mieszkanie (w tym jego podwyżek) ani regulować innych opłat (np. podatku od nieruchomości, opłat przekształceniowych), bo te koszty są po stronie świadczeniodawcy.

Dla niektórych emerytów, zwłaszcza tych, którzy mają spadkobierców i chcą zostawić im mieszkanie lub dom, minusem może być to, że w przypadku renty dożywotniej nie ma możliwości dziedziczenia nieruchomości. W chwili zawarcia umowy z funduszem hipotecznym to właśnie na fundusz przechodzi prawo własności do takiej nieruchomości.

Seniorzy bez spadkobierców nie muszą godzić się na to, by ich majątek trafił do urzędu. Dzięki testamentowi, darowiźnie czy umowie o dożywocie mogą sami zdecydować o losach swojego dorobku.

Warto również rozważyć hipotekę odwróconą – pozwala ona uzyskać dodatkowe środki na godne życie, zamiast zostawiać nieruchomość państwu.

Tabela: Możliwości dysponowania majątkiem przez seniorów

Seniorzy mają do wyboru testament, darowiznę i umowę o dożywocie. Dzięki tym rozwiązaniom mogą sami zdecydować o losie swojego dorobku, unikając sytuacji, w której ich majątek przejdzie na własność państwa. Oto tabelka, które zawiera najważniejsze informacje o wadach i zaletach tych rozwiązań.

OpcjaOpisZaletyWady

Testament

Dokument określający, kto po śmierci otrzyma majątek seniora. Może być napisany własnoręcznie lub u notariusza.

- Pełna kontrola nad podziałem majątku

- Możliwość przekazania majątku osobom spoza rodziny

- Może być zmieniany w dowolnym momencie

- Może być podważony w sądzie

- Nie zabezpiecza seniora na starość

Darowizna

Przekazanie majątku za życia seniora. Można darować nieruchomości, oszczędności lub przedmioty wartościowe.

- Majątek trafia do wybranej osoby natychmiast

- Możliwość uniknięcia postępowania spadkowego

- Senior traci prawo własności

- Może wiązać się z koniecznością zapłaty podatku

Umowa o dożywocie

Przekazanie nieruchomości w zamian za dożywotnią opiekę lub świadczenia pieniężne.

- Senior ma zapewnione utrzymanie do końca życia

- Możliwość zamieszkania w przekazanej nieruchomości

- Brak możliwości przekazania nieruchomości spadkobiercom

- Wymaga formalnego aktu notarialnego

Źródła:

Zobacz również:

Źródło: Tekst na podstawie informacji prasowej FH Dom

Powiązane
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Prace nad równością i przejrzystością wynagrodzeń się przedłużają. Pracownicy czekający na zapowiadaną jawność płac, mogą się rozczarować
28 kwi 2026

Pracownicy niecierpliwie czekają na wprowadzenie regulacji dotyczących równości i przejrzystości wynagrodzeń. Prace nad projektem trwają i nic nie wskazuje na to, żeby mogły zakończyć się w terminie wynikającym z dyrektywy.
Nowelizacja prawa o radcach prawnych: elastyczność, cyfryzacja i wzmocniona ochrona
28 kwi 2026

Sejm zakończył prace nad istotną nowelizacją ustawy o radcach prawnych (druk nr 1963), a projekt trafił do Senatu. Przyjęte zmiany odpowiadają na współczesne wyzwania rynku prawniczego, wprowadzając m.in. rewizję systemu ubezpieczeń OC, uszczelnienie ochrony danych oraz trwałe umocowanie pracy zdalnej w strukturach samorządu. Nowe przepisy doprecyzowują także granice tajemnicy zawodowej i ułatwiają współpracę międzykorporacyjną. Poniżej przedstawiamy kluczowe elementy reformy, która ma zmodernizować funkcjonowanie zawodu, zachowując najwyższe standardy bezpieczeństwa klientów.
Rząd obniża stawki VAT i akcyzy na paliwa. Pakiet paliwowy został przedłużony
28 kwi 2026

Do 15 maja 2026 r. rząd przedłużył niższy VAT i akcyzę na określone paliwa silnikowe. Przedłużenie okresu obowiązywania niższych stawek podatków jest realizowane w ramach rządowego programu CPN ("Ceny Paliwa Niżej").
Majówka 2026 dłuższa o jeden dzień – wolne od pracy również w poniedziałek 4 maja, można już anulować wnioski urlopowe? Sprawa w Senacie
28 kwi 2026

Dodatkowy dzień wolny od pracy nie tylko za święto przypadające w sobotę, ale również w niedzielę, czyli tak jak będzie to miało miejsce w tegoroczną majówkę – to postulat petycji zbiorowej, autorstwa Fundacji „Można Lepiej”, która została złożona do Senatu. Czy w związku z powyższym – poniedziałek 4 maja 2026 r. będzie dodatkowym dniem wolnym od pracy, za Święto Narodowe Trzeciego Maja wypadające w niedzielę (tym samym wydłużając majówkę 2026 do 4 dni) i można anulować złożone na ten dzień wnioski urlopowe?

REKLAMA

Obowiązkowe szkolenia pracowników z pierwszej pomocy. Czy pracodawców obciążą kolejne koszty? MRPiPS odpowiedziało
27 kwi 2026

Czy każdy pracownik powinien przejść obowiązkowe szkolenie z zakresu pierwszej pomocy na koszt pracodawcy? Petycja w tej sprawie wpłynęła w marcu 2026 r. do resortu pracy. Jej autor argumentował, że pierwsza pomoc to kompetencja ponadczasowa, która powinien posiadać każdy, niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania.
Większe pieniądze dla osób z niepełnosprawnością w 2026 roku. Sprawdź nowe kwoty dopłat i ulg
27 kwi 2026

Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w kwietniu 2026 roku to klucz do szerokiego wachlarza wsparcia finansowego, który przeszedł w ostatnich latach gruntowną reformę. Po marcowej waloryzacji świadczenia osiągnęły nowe poziomy. Na co dokładnie mogą liczyć osoby z niepełnosprawnością oraz ich opiekunowie? Oto szczegóły.
Jesteś chory? Pracodawca może przyjść na kontrolę. Musisz wpuścić go do mieszkania
27 kwi 2026

Czy pracodawca, który chce skontrolować pracownika korzystającego z L4 ma prawo wejść do jego mieszkania? To pytanie zadaje sobie wielu pracowników, którzy niekoniecznie dlatego, że mają coś do ukrycia, nie chcą dzielić się swoją prywatnością z szefem.
Majówka za granicą? O tym lepiej pamiętać!
27 kwi 2026

Wyjeżdżasz na majówkę? Lepiej, żebyś o tym pamiętał. Podczas wypoczynku za granicą mogą zdarzyć się różne sytuacje – od niespodziewanych problemów zdrowotnych po inne nieprzyjemne zdarzenia. Koszty takich incydentów mogą być wysokie – nawet sięgające kilkuset euro. Ryzyko warto zminimalizować - podpowiadamy jak.

REKLAMA

Znowu podwyżka cen benzyny i oleju napędowego. Ile dzisiaj zapłacimy na stacji benzynowej?
28 kwi 2026

Po raz kolejny zdrożeje benzyna i diesel na stacjach benzynowych. 28 kwietnia zapłacimy za paliwa od 6,21 zł do 7,12 zł za 1 litr. Minister energii podał maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać we wtorek.
Boom na testamenty notarialne 2026. Polacy ruszyli do notariuszy, chodzi o majątek i spokój rodziny. Ile kosztuje spisanie testamentu u notariusza w 2026?
27 kwi 2026

Jeszcze kilka lat temu wiele osób odkładało spisanie testamentu "na później". Dziś trend wyraźnie się odwraca. Polacy coraz częściej chcą mieć pewność, że ich majątek trafi dokładnie tam, gdzie powinien, najlepiej bez sporów, niedomówień i rodzinnych konfliktów. Jakie są koszty notarialne testamentu w 2026?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA