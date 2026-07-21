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Kiedy koniec z awizo? Poczta Polska uruchamia nową aplikację

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21 lipca 2026, 08:38
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
widok na biurko z laptopem, jedną małą paczką i małą kopertą, którą trzyma jedna dłoń, a w drugiej dłoni smartfon
Rewolucja na poczcie: list polecony odbierzesz w aplikacji – Poczta Polska zmienia zasady
Shutterstock
Shutterstock

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Papierowe awizo w Twojej skrzynce pocztowej może wkrótce stać się przeszłością. Poczta Polska oficjalnie uruchomiła nową aplikację mobilną, która daje dostęp do bezpłatnych e-Doręczeń urzędowych oraz komercyjnych e-poleconych. To cyfrowy odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru, który ma taką samą moc prawną jak tradycyjna przesyłka.

Co najważniejszego znajdziesz w tym tekście:

  • Poczta Polska udostępniła nową aplikację mobilną zintegrowaną z systemem e-Doręczeń
  • Możesz teraz odbierać urzędowe listy polecone w telefonie, bez czekania na listonosza i awizo
  • Usługa dzieli się na bezpłatną (publiczną) oraz płatną (komercyjną – e-polecony)
  • Do aktywacji konta niezbędny jest Profil Zaufany lub inna metoda potwierdzenia tożsamości

Nowa aplikacja Poczty Polskiej. Co się zmieniło?

Aplikacja mobilna Poczty Polskiej to nie tylko śledzenie paczek, ale przede wszystkim brama do Twojej Skrzynki do e-Doręczeń. Dzięki niej korespondencja z urzędami, sądami czy policją trafia bezpośrednio na Twój smartfon. Usługa jest w pełni zintegrowana z państwowym ekosystemem cyfrowym. Jak podkreśla operator:

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„Aplikacja mobilna Poczta Polska to kolejny krok w cyfryzacji usług pocztowych. Dzięki integracji z systemem e-Doręczeń, obywatele zyskują bezpieczny i szybki dostęp do oficjalnej korespondencji w każdym miejscu i o każdej porze”.

e-Doręczenia oraz e-polecony: dwie drogi do cyfrowej poczty

Warto odróżnić dwie kluczowe usługi, które znajdziemy w nowej aplikacji:

  1. Publiczne e-Doręczenia (bezpłatne): Służą do kontaktu z urzędami (np. ZUS, US, urzędy gmin). Są darmowe dla obywateli i mają moc prawną tradycyjnego listu poleconego z żółtą zwrotną.
  2. Komercyjny e-polecony (płatny): To usługa skierowana do relacji prywatnych i biznesowych (np. między dwiema firmami lub osobami fizycznymi). Pozwala wysyłać i odbierać polecone drogą elektroniczną tam, gdzie nie bierze udziału administracja państwowa.

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Jak zacząć korzystać z e-Doręczeń w telefonie?

Aby Twój smartfon stał się cyfrową skrzynką pocztową, musisz przejść proces autoryzacji. System wymaga najwyższego poziomu bezpieczeństwa, dlatego nie wystarczy zwykłe założenie konta.

Krok po kroku trzeba zrobić to:

  • Pobierz aplikację Poczta Polska ze sklepu (Google Play lub App Store).
  • Zaloguj się za pomocą Węzła Krajowego (Profil Zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczna).
  • Aktywuj Adres do e-Doręczeń (ADE), jeśli jeszcze go nie posiadasz.
  • Wyraź zgodę na odbieranie korespondencji urzędowej w formie elektronicznej.

Po wykonaniu tych kroków, urzędy będą wysyłać pisma bezpośrednio do Twojej aplikacji. Otrzymasz powiadomienie PUSH, a moment otwarcia wiadomości zostanie uznany za datę doręczenia.

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Czy to koniec z wizytami w placówkach pocztowych?

Dla wielu osób – tak. Cyfrowe doręczenia eliminują konieczność stania w kolejkach po odbiór przesyłek poleconych, których nie zastał listonosz. Pismo uważa się za odebrane, gdy tylko zalogujesz się i pobierzesz plik. Poczta Polska zapewnia o bezpieczeństwie rozwiązania:

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„System e-Doręczeń gwarantuje integralność korespondencji oraz niezaprzeczalność jej wysłania i odebrania. Każda przesyłka jest opatrzona kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, co wyklucza możliwość ingerencji w treść dokumentu”.

Najczęstsze pytania o nową aplikację Poczty Polskiej i e-Doręczenia

Czy korzystanie z aplikacji Poczty Polskiej jest obowiązkowe?

Nie. Na ten moment obywatele mogą zdecydować, czy chcą korzystać z e-Doręczeń, czy wolą pozostać przy tradycyjnej, papierowej formie listów.

Ile kosztuje odbieranie listów w aplikacji?

Odbieranie korespondencji z urzędów w ramach publicznej usługi e-Doręczeń jest całkowicie bezpłatne. Opłaty mogą pojawić się przy korzystaniu z usług komercyjnych (e-polecony między firmami).

Co jeśli nie otworzę wiadomości w aplikacji?

Podobnie jak w przypadku papierowego awizo, obowiązują terminy. Jeśli nie pobierzesz wiadomości w określonym czasie, po pewnym czasie zostanie ona uznana za doręczoną (tzw. skutek doręczenia po upływie terminu na odbiór).

Czy e-Doręczenia są bezpieczne?

Tak. Transmisja danych jest szyfrowana, a tożsamość nadawcy i odbiorcy jest każdorazowo weryfikowana przez systemy państwowe (Węzeł Krajowy).

Czy w aplikacji zobaczę też moje paczki?

Tak, nowa aplikacja łączy w sobie funkcję śledzenia i zarządzania tradycyjnymi paczkami (Kurier 48, Pocztex) oraz nową skrzynkę do listów elektronicznych.

Źródło: Poczta Polska

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Źródło: INFOR
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