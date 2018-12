Najważniejsze aspekty ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom możliwe będzie kontynuowanie działalności, a co za tym idzie dalsze generowanie przychodów i zysków oraz utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwie.Uregulowana została również kwestia zobowiązań przedsiębiorstwa wobec pracowników i kontrahentów oraz zobowiązania publiczno-prawne. Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom możliwe jest pełnoprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa na dotychczasowych zasadach, co do zasady w okresie od otwarcia spadku do jego działu. Wejście w życie ustawy powołało do życia instytucje zarządcy sukcesyjnego oraz zarządu sukcesyjnego, zaś sama ustawa skupia się przede wszystkim na opisie funkcjonowania, powołania i rozwiązania zarządu sukcesyjnego.

Ustawa wskazuje również zasady dot. kontynuowania dotychczasowych stosunków umownych (art. 30 ustawy). Zgodnie z tym, do umów zawartych przez przedsiębiorcę w zakresie dot. tylko działalności jego przedsiębiorstwa, w okresie od chwili śmierci przedsiębiorcy do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego każda ze stron umowy może powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia.Ponadto, w okresie od dnia śmierci przedsiębiorcy do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego, a jeżeli zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony - do dnia wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego,bieg terminów spełnienia świadczenia oraz terminów do wykonania innych obowiązków lub uprawnień wynikających z umowy nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu.Do umów o pracę zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy, jak również do postępowań administracyjnych wszczętych i nie zakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się nowo wprowadzane regulacje.

Poniżej wykaz zmian/instytucji wprowadzonych ustawą:

Prawo cywilne i handlowe: