Wyproszono cię z restauracji, bo byłeś z psem? Sprawdź, czy tak wolno. Sanepid nie ma tu nic do rzeczy.

Wyproszono cię z restauracji, bo byłeś z psem? Sprawdź, czy tak wolno. Pozycja zwierząt domowych w ostatnich latach znacząco wzrosła, a rynek zoologiczny nieustająco się rozwija. Jednak, czy zwierzęta mogą i powinny bez ograniczeń towarzyszyć nam w przestrzeni publicznej?

Pozycja zwierząt domowych znacząco wzrosła

W ostatnich latach rola zwierząt w naszym codziennym życiu znacząco się zmieniła. Istnieje coraz większa świadomość tego, jak właściwie się nimi opiekować i dbać o ich bezpieczeństwo. Prawdziwy rozkwit przeżywa też rynek zoologiczny, którego wartość w Polsce znacznie przekracza 3 mld złotych. Szczególną rolę zwierzęta odegrały też podczas pandemii, gdy dla wielu osób zamkniętych w czterech ścianach, stały się na całe tygodnie jedynymi towarzyszami codziennej egzystencji. Zapewne nie bez znaczenia była też możliwość legalnego wychodzenia z domu w ich towarzystwie. Wszystko to doprowadziło nas do stanu, w którym pozycja zwierząt domowych znacząco wzrosła, a to, że towarzyszą nam na co dzień nie tylko na spacerach, coraz rzadziej kogokolwiek dziwi. Jednak czy prawo nadąża za tymi zmianami? Zanim wybierzemy się z ukochanym psem do ulubionej restauracji, warto zastanowić się, z jaką reakcją może się to spotkać oraz dowiedzieć się, czy ma ona uzasadnienie prawne.

Szczególna rola psów asystujących

Okazuje się, że obowiązujące przepisy nie poświęcają zbyt wiele uwagi obecności zwierząt w przestrzeni publicznej i nie wypowiadają się np. w sprawie ich obecności w restauracji. Nie dotyczy to oczywiście psów asystujących, których pozycja jest szczególna i została wprost uregulowana w art. 20a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W przepisie tym wskazano, że osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu:

1) do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych;

2) do parków narodowych i rezerwatów przyrody;

3) na plaże i kąpieliska.

Uprawnienie to przysługuje również w środkach transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i wodnego oraz w innych środkach komunikacji publicznej. Warunkiem skorzystania przez niepełnosprawnego z przysługującego mu uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego jego status i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Co ciekawe, nie ma obowiązku zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy. Warto jednak zaznaczyć, że wszystko to nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez psa asystującego.

W sprawie domowego pupila decyduje właściciel lokalu

A co z psami, które po prostu są domowymi pupilami? O tym, czy będą mogły udać się ze swoją rodziną na obiad do restauracji, nie zdecyduje ani ustawodawca, ani tym bardziej sanepid. Ostatnie słowo należy w tym zakresie do właściciela lokalu. To on ma obowiązek dbać o przestrzeganie zasad higieny i bezpieczeństwa żywności i musi opracować w tym zakresie odpowiednie procedury. Jeśli uzna, że obecność zwierząt stoi temu na przeszkodzie, może zakazać im wstępu do restauracji. Może także postanowić, że zwierzęta będą miały wstęp tylko do niektórych części lokalu, a do innych nie albo wymagać od gości, aby pies na terenie lokalu przebywał tylko na smyczy. Warto jednak pamiętać, że jeśli nawet właściciel nieruchomości postanowi, że zwierzęta są w jego lokalu mile widziane, to nadal to ich właściciel będzie odpowiedzialny za to, żeby swoją obecnością nie zakłócały one spokoju innych gości i nie wyrządziły szkody.



