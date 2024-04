44 dni urlopu. Sprawdź, jak przedłużyć urlop o 18 dni bez utraty wynagrodzenia. Zgodnie z przepisami.

Wynagrodzenie czy czas wolny? Taki wybór mają niektórzy pracownicy gdy dochodzi do rozliczania nadgodzin. A co, jeśli czas wolny można połączyć z urlopem?

Ile urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi?

Wymiar urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikom został określony w przepisach ustawy z 16 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Może on co do zasady wynosić 20 lub 26 dni – w zależności od stażu pracy. Istnieją również regulacje szczególne, które przyznają niektórym grupom zawodowym dodatkowy urlop (np. nauczycielom czy prokuratorom). Mogą też z niego korzystać osoby niepełnosprawne. Co do zasady jednak przeciętny pracownik pracujący przez cały rok kalendarzowy w pełnym wymiarze czasu pracy ma możliwość wykorzystania 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego. Oczywiście pracownicy w miarę możliwości starają się przedłużać czas wypoczynku korzystając z przypadającego w danym roku kalendarzowym układu świąt, jednak niezależnie od tego okazuje się, że istnieje grupa ponad 200.000 pracowników, którzy mają możliwość przedłużenia czasu wypoczynku także w inny sposób. Mowa o pracownika zatrudnionych na podstawie przepisów ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Jak rozlicza się pracę w godzinach nadliczbowych?

Ustawa o pracownikach samorządowych zawiera szereg regulacji szczególnych w stosunku do przepisów Kodeksu pracy. Wśród nich znajdują się te dotyczące zasad rozliczania pracy w godzinach nadliczbowych.

Praca w godzinach nadliczbowych to praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy.

Zgodnie z at. 1511 Kodeksu pracy, za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek. W zależności od okoliczności, może on wynosić 100 proc. albo 50 proc. wynagrodzenia.

W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy. Udzielenie czasu wolnego może nastąpić także bez wniosku pracownika, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, jednakże nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy. Pracownikowi, któremu udzielono czasu wolnego, nie przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.

W praktyce pracownicy chętniej korzystają z możliwości otrzymania dodatku do wynagrodzenia, niż z możliwości odebrania wolnych godzin. Jak byłoby, gdyby dodatek im nie przysługiwał?

Jak rozlicza się nadgodziny pracowników samorządowych?

Właśnie w takiej sytuacji są pracownicy samorządowi, którym za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych przysługuje, według ich wyboru, wynagrodzenie albo czas wolny w tym samym wymiarze, z tym że wolny czas, na wniosek pracownika, może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu. Oznacza to, że pracownik samorządowy nie ma możliwości otrzymania dodatku do wynagrodzenia. Wybór pomiędzy zwykłym wynagrodzeniem, a czasem wolnym, może więc być już znacznie trudniejszy.

Liczba godzin nadliczbowych nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 150 godzin w roku kalendarzowym. Jak z tego wynika, w trakcie roku kalendarzowego pracownik samorządowy ma możliwość uzyskania dodatkowych 18 dni wolnych, które za zgodą pracodawcy może wykorzystać w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu.