Kredyty z WIBOR przed TSUE: dlaczego „sprawa jest zamknięta” to narracja, nie analiza

W polskiej debacie o WIBOR od miesięcy dominuje jedna wygodna konstrukcja: wskaźnik jest legalny, nadzorowany, kluczowy, a sądy wydały ponad 150 prawomocnych wyroków – więc nie ma o czym rozmawiać. Do tego dochodzi sugestia, że wyrok TSUE z 12 lutego 2026 r. „przywróci racjonalność” i potwierdzi tę linię. Problem polega na tym, że ta opowieść jest w dużej części komunikatem uspokajającym, a nie merytoryczną odpowiedzią na pytania, które w sporach konsumenckich są kluczowe: czy klauzula była przejrzysta, czy klient rozumiał mechanizm ceny, czy ryzyko zostało rzetelnie wyjaśnione i czy konstrukcja umowy nie przerzuca na konsumenta konsekwencji, których nie potrafił oszacować w chwili podpisania umowy. W prawie konsumenckim nie działa zasada „jest nadzór – jest świętość” ani „jest dużo wyroków – jest prawda”. Działa zasada transparentności. A transparentność w sprawach o WIBOR jest dokładnie tym, czego często zabrakło.

Ważne Niniejszy artykuł jest polemiką z artykułem „Kredyty z WIBOR przed TSUE. Trybunał 12 lutego prawdopodobnie potwierdzi obecną linię orzeczniczą sądów”.

150 wyroków nie przesądza o prawdzie. Przesądza o etapie sporu

Powtarzanie, że „zapadło ponad 150 prawomocnych wyroków i żaden nie podzielił zarzutów”, ma sprawiać wrażenie argumentu rozstrzygającego. Nie jest nim.



Po pierwsze – sama liczba rozstrzygnięć nie odpowiada na pytanie, jaką jakością argumentacji dysponowały pierwsze pozwy oraz jakie dowody były przedkładane. W nowych typach sporów to norma, że pierwsze sprawy bywają prowadzone nierówno i bez pełnego aparatu dowodowego.



Po drugie – historia frankowa pokazuje mechanizm bardzo podobny: początkowo dominowały oddalenia, a dopiero później – wraz z dojrzeniem argumentacji o przejrzystości i równowadze kontraktowej – nastąpiła systemowa zmiana podejścia.

Wniosek jest prosty: statystyka wyroków nie jest dowodem prawidłowości konstrukcji umowy. Jest jedynie informacją o stanie orzecznictwa na danym etapie.

Status WIBOR w BMR: „kluczowy” nie oznacza „nietykalny”

W debacie publicznej status WIBOR jako „kluczowego wskaźnika referencyjnego” bywa przedstawiany jak tarcza, która zamyka spór. To błędna interpretacja. W rozporządzeniu BMR „kluczowość” oznacza przede wszystkim częstość i skalę wykorzystania wskaźnika w systemie finansowym – nie jego nietykalność. Jeśli wskaźnik jest kluczowy, to znaczy, że ma znaczenie systemowe i dlatego podlega zaostrzonym wymogom. To argument za większą odpowiedzialnością, a nie za wyłączeniem dyskusji.

Ważne I co ważne: BMR reguluje rynek finansowy, natomiast spory WIBOR-owe to przede wszystkim spory konsumenckie. A w sporach konsumenckich pytanie nie brzmi: czy wskaźnik ma status w rejestrze, tylko: czy bank w konkretnej umowie podał cenę kredytu w sposób zrozumiały i weryfikowalny dla klienta.

Oczywiście sama stawka (zwłaszcza ta administrowana przez stowarzyszenie ACI Polska) również może być przedmiotem sporu. Jeżeli uda się wykazać jej nieadekwatność, błędy metodologiczne, brak realnego rynku odniesienia, a w skrajnym wariancie nawet zmowę cenową, to konsekwencje mogą być dla umowy drastyczne — łącznie z jej „wywróceniem”, nawet wtedy, gdy od strony standardów informacyjnych wszystko wygląda poprawnie.



Trzeba jednak jasno powiedzieć: to jest kierunek znacznie bardziej złożony i dla większości pełnomocników kredytobiorców praktycznie nieosiągalny w typowej sprawie sądowej. Wymaga nie tylko ponadprzeciętnej wiedzy prawnej, ale też specjalistycznych kompetencji z obszaru benchmarków, rynku międzybankowego, danych transakcyjnych i metod wyznaczania stawek — a często również dostępu do materiału dowodowego, którego zdobycie bywa trudniejsze niż sama argumentacja.

„KNF potwierdził” nie jest kropką. To co najwyżej przecinek

Narracja o kontroli nadzorczej ma dziś funkcję: zamknąć temat. Tymczasem nadzór finansowy bada głównie zgodność procedur i metodologii z regulacją rynku. Nie bada tego, co w procesach konsumenckich jest kluczowe: jak klient rozumiał mechanizm oprocentowania i ryzyko na dzień zawarcia umowy.



Dodatkowo, argument „organ potwierdził, więc nie dyskutujemy” jest logicznie ryzykowny. Organy nadzorcze nie są nieomylne. Przykłady z innych obszarów rynku (w tym prace nad nowymi wskaźnikami) pokazały, że błędy metodologiczne są możliwe, a korekty – realne. To nie jest atak na nadzór. To elementarna zasada racjonalnej debaty: autorytet nie zastępuje dowodu.

Reprezentatywność: BMR wymaga reprezentatywności ceny, a nie tylko „panelu”

Jeden z najbardziej przemilczanych problemów dotyczy tego, co właściwie jest weryfikowane w komunikatach nadzorczych i publicznych uzasadnieniach.



BMR stawia wymóg, aby wskaźnik odzwierciedlał realia ekonomiczne rynku – czyli aby był reprezentatywny dla ceny, którą ma mierzyć. Tymczasem w debacie koncentruje się uwagę na reprezentatywności panelu i poprawności procedur, a nie na tym, czy wskaźnik ma solidne zakotwiczenie w realnych transakcjach i realnym koszcie finansowania.



Jeżeli brak jest wystarczającej bazy transakcyjnej (a na rynku unsecured to właśnie jest kluczowe), wówczas nie można uczciwie twierdzić, że wskaźnik „mierzy” rynek. W najlepszym razie – modeluje go na podstawie danych zastępczych.



To właśnie tutaj znajduje się sedno wątpliwości: czy istnieje „obiekt pomiaru”, czy jedynie konstrukcja, która ma go zastąpić.

„Parametr zewnętrzny” – formalnie tak, ekonomicznie nie

Często powtarza się tezę, że WIBOR jest parametrem zewnętrznym, bo administrator go oblicza, a bank „tylko dostarcza dane wejściowe”. Tyle że z perspektywy relacji bank–konsument to rozróżnienie jest drugorzędne. Bank jest stroną umowy i odpowiada za to, jak skonstruowana jest cena kredytu. A jeśli dane wejściowe pochodzą od banków panelowych, to twierdzenie o całkowitej zewnętrzności wskaźnika staje się czysto formalne.

Co więcej, przy niewielkiej liczbie panelistów każdy z nich ma realny wpływ na dane wejściowe. A skoro banki jednocześnie:

- dostarczają dane do wskaźnika,

- stosują wskaźnik w masowych produktach kredytowych,

- osiągają wynik finansowy zależny od poziomu WIBOR,

to nie da się pominąć podstawowego problemu: strukturalnego konfliktu interesów. To nie jest zarzut „manipulacji”. To wskazanie, że bodziec ekonomiczny istnieje, a w prawie rynku finansowego bodźce są faktem, który trzeba brać pod uwagę.

Kaskada danych i mit „transakcyjności”: gdy nie ma transakcji bazowych, nie ma czego mierzyć

Obrona transakcyjności WIBOR często opiera się na haśle „kaskady danych”: transakcje, potem rynki powiązane, potem kwotowania. Tylko że jeżeli transakcji bazowych w praktyce jest niewiele lub nie ma ich w ogóle, to kaskada przestaje być mechanizmem awaryjnym. Staje się stałym trybem działania, czyli wskaźnik w istocie opiera się na substytutach. W takim układzie powstają dwa pytania:

1. Czy wskaźnik nadal mierzy rynek, czy już go zastępuje?

2. Czy mechanizmy eliminacji danych skrajnych – nawet jeśli formalnie uzasadniane – nie prowadzą do „wygładzania” rzeczywistości w sposób, który trudno pogodzić z priorytetem danych rzeczywistych?

Obowiązki informacyjne: w starych umowach często dominował minimalizm

Sektor bankowy twierdzi, że klienci otrzymywali informacje kluczowe: nazwę wskaźnika, administratora, symulację wpływu zmian na ratę. Tyle że w „starych” umowach (zawieranych w czasach niskich stóp) rzeczywistość bywała inna.

Wskazywanie administratora w treści umowy było rzadkością, a symulacje – jeśli występowały – często dotyczyły niewielkich zmian i nie pokazywały scenariuszy poważnego wzrostu oprocentowania. Tymczasem w praktyce rekomendacje, aby klient zobaczył skutki wysokich poziomów oprocentowania (np. w scenariuszu 15%), były realizowane wybiórczo lub w formie materiałów marketingowych, które nie stawały się częścią umowy.

A obowiązek informacyjny w prawie konsumenckim nie polega na tym, żeby „coś przekazać”. Polega na tym, żeby klient mógł zrozumieć ekonomiczne skutki. Banki jednak wolały budować przekonanie u klientów, że na kredyt ich stać. Nie chcieli ich straszyć aby nie ograniczać sprzedaży kredytów. Rzetelna informacja niestety tutaj działa niekorzystnie na poziom sprzedaży.

„WIBOR jest bezpośrednio powiązany ze stopami NBP” – to slogan, nie reguła prawa

W debacie powtarza się też tezę, że WIBOR jest rynkowo powiązany bezpośrednio ze stopami NBP. Tyle że nie istnieje norma prawna, która nakazywałaby WIBOR poruszać się w sposób „bezpośredni” ani utrzymywać się powyżej stopy referencyjnej NBP. Taka „kotwica” miała sens w realiach sprzed 30 lat, kiedy rynek międzybankowy faktycznie był źródłem finansowania dla mniej płynnych banków i stanowił realny punkt odniesienia dla kosztu pieniądza w sektorze.



Dziś te warunki w dużej mierze zniknęły. Sektor jest strukturalnie nadpłynny, a banki co do zasady nie potrzebują finansowania na rynku międzybankowym na dłuższe terminy — tym bardziej w skali, która uzasadniałaby utrzymywanie stawki jako „rynkowej” ceny pieniądza na miesiące czy lata.



W efekcie cel utrzymywania WIBOR „przy życiu” przesunął się: coraz mniej chodzi o pierwotną funkcję, czyli pozyskanie kapitału na akcję kredytową, a coraz bardziej o zachowanie spójności i wykonalności długoterminowych umów kredytowych, które masowo odwołują się do tego wskaźnika. Innymi słowy — WIBOR pełni dziś rolę nie tyle naturalnego odbicia rynku, ile mechanizmu podtrzymującego konstrukcję portfela kredytów, która została na nim oparta.



Taka zasada jest wygodna w warunkach ograniczonej transakcyjności rynku międzybankowego i może prowadzić do efektu, w którym wskaźnik nie wynika z mechanizmu rynkowego, tylko z utrwalonej konwencji.



To nie jest detal. To pytanie o to, czy mamy do czynienia z ceną weryfikowalną rynkiem, czy z ceną „stabilizowaną” przez praktykę panelistów.

TSUE 12 lutego 2026 r.: Trybunał nie „uspokaja debat”. Bada konkretne umowy

Na koniec najważniejsze: TSUE nie jest instytucją od przywracania spokoju medialnego. TSUE bada zgodność praktyk i klauzul z prawem UE.



Jeśli Trybunał wypowie się o przejrzystości klauzul, to kluczowe będą:

- treść konkretnej umowy,

- moment jej zawarcia,

- standard informacji przekazanej klientowi,

- realna przewidywalność skutków ekonomicznych.



To oznacza, że nie ma jednego „wyroku o WIBOR”. Są różne umowy, różne okresy regulacyjne i różne standardy informacji. Kto próbuje to spłaszczyć do hasła „TSUE potwierdzi linię”, ten zwyczajnie upraszcza rzeczywistość.

Konkluzja: spór o WIBOR nie dotyczy „legalności wskaźnika”, tylko uczciwości umów

Sedno polemiki jest proste: obrona WIBOR w debacie publicznej zbyt często opiera się na argumentach formalnych (BMR, nadzór, liczba wyroków), które nie odpowiadają na pytania konsumenckie: czy klauzula była przejrzysta, czy ryzyko było rzetelnie przedstawione, czy klient mógł zrozumieć i oszacować konsekwencje, oraz czy cena kredytu została skonstruowana w sposób uczciwy i weryfikowalny.

Dopóki te pytania nie zostaną rozstrzygnięte rzetelną analizą dokumentów, a nie statystyką i autorytetem instytucji, dopóty mówienie o „zamknięciu dyskusji” będzie jedynie wygodną narracją – nie konkluzją wynikającą z prawa.



Krzysztof Szymański, ekonomista