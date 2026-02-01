REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Konsument i umowy » Umowy » Finanse » Kredyty z WIBOR przed TSUE: dlaczego „sprawa jest zamknięta” to narracja, nie analiza

Kredyty z WIBOR przed TSUE: dlaczego „sprawa jest zamknięta” to narracja, nie analiza

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
01 lutego 2026, 23:54
Krzysztof Szymański
Krzysztof Szymański
ekonomista
Kredyty z WIBOR przed TSUE: dlaczego „sprawa jest zamknięta” to narracja, nie analiza
Kredyty z WIBOR przed TSUE: dlaczego „sprawa jest zamknięta” to narracja, nie analiza
fot. materiały prasowe

REKLAMA

REKLAMA

W polskiej debacie o WIBOR od miesięcy dominuje jedna wygodna konstrukcja: wskaźnik jest legalny, nadzorowany, kluczowy, a sądy wydały ponad 150 prawomocnych wyroków – więc nie ma o czym rozmawiać. Do tego dochodzi sugestia, że wyrok TSUE z 12 lutego 2026 r. „przywróci racjonalność” i potwierdzi tę linię. Problem polega na tym, że ta opowieść jest w dużej części komunikatem uspokajającym, a nie merytoryczną odpowiedzią na pytania, które w sporach konsumenckich są kluczowe: czy klauzula była przejrzysta, czy klient rozumiał mechanizm ceny, czy ryzyko zostało rzetelnie wyjaśnione i czy konstrukcja umowy nie przerzuca na konsumenta konsekwencji, których nie potrafił oszacować w chwili podpisania umowy. W prawie konsumenckim nie działa zasada „jest nadzór – jest świętość” ani „jest dużo wyroków – jest prawda”. Działa zasada transparentności. A transparentność w sprawach o WIBOR jest dokładnie tym, czego często zabrakło.

rozwiń >
Ważne

Niniejszy artykuł jest polemiką z artykułem „Kredyty z WIBOR przed TSUE. Trybunał 12 lutego prawdopodobnie potwierdzi obecną linię orzeczniczą sądów”.

150 wyroków nie przesądza o prawdzie. Przesądza o etapie sporu

Powtarzanie, że „zapadło ponad 150 prawomocnych wyroków i żaden nie podzielił zarzutów”, ma sprawiać wrażenie argumentu rozstrzygającego. Nie jest nim.

Po pierwsze – sama liczba rozstrzygnięć nie odpowiada na pytanie, jaką jakością argumentacji dysponowały pierwsze pozwy oraz jakie dowody były przedkładane. W nowych typach sporów to norma, że pierwsze sprawy bywają prowadzone nierówno i bez pełnego aparatu dowodowego.

Po drugie – historia frankowa pokazuje mechanizm bardzo podobny: początkowo dominowały oddalenia, a dopiero później – wraz z dojrzeniem argumentacji o przejrzystości i równowadze kontraktowej – nastąpiła systemowa zmiana podejścia.

REKLAMA

REKLAMA

Wniosek jest prosty: statystyka wyroków nie jest dowodem prawidłowości konstrukcji umowy. Jest jedynie informacją o stanie orzecznictwa na danym etapie.

Status WIBOR w BMR: „kluczowy” nie oznacza „nietykalny”

W debacie publicznej status WIBOR jako „kluczowego wskaźnika referencyjnego” bywa przedstawiany jak tarcza, która zamyka spór. To błędna interpretacja. W rozporządzeniu BMR „kluczowość” oznacza przede wszystkim częstość i skalę wykorzystania wskaźnika w systemie finansowym – nie jego nietykalność. Jeśli wskaźnik jest kluczowy, to znaczy, że ma znaczenie systemowe i dlatego podlega zaostrzonym wymogom. To argument za większą odpowiedzialnością, a nie za wyłączeniem dyskusji.

Ważne

I co ważne: BMR reguluje rynek finansowy, natomiast spory WIBOR-owe to przede wszystkim spory konsumenckie. A w sporach konsumenckich pytanie nie brzmi: czy wskaźnik ma status w rejestrze, tylko: czy bank w konkretnej umowie podał cenę kredytu w sposób zrozumiały i weryfikowalny dla klienta.

Oczywiście sama stawka (zwłaszcza ta administrowana przez stowarzyszenie ACI Polska) również może być przedmiotem sporu. Jeżeli uda się wykazać jej nieadekwatność, błędy metodologiczne, brak realnego rynku odniesienia, a w skrajnym wariancie nawet zmowę cenową, to konsekwencje mogą być dla umowy drastyczne — łącznie z jej „wywróceniem”, nawet wtedy, gdy od strony standardów informacyjnych wszystko wygląda poprawnie.

Trzeba jednak jasno powiedzieć: to jest kierunek znacznie bardziej złożony i dla większości pełnomocników kredytobiorców praktycznie nieosiągalny w typowej sprawie sądowej. Wymaga nie tylko ponadprzeciętnej wiedzy prawnej, ale też specjalistycznych kompetencji z obszaru benchmarków, rynku międzybankowego, danych transakcyjnych i metod wyznaczania stawek — a często również dostępu do materiału dowodowego, którego zdobycie bywa trudniejsze niż sama argumentacja.

REKLAMA

„KNF potwierdził” nie jest kropką. To co najwyżej przecinek

Narracja o kontroli nadzorczej ma dziś funkcję: zamknąć temat. Tymczasem nadzór finansowy bada głównie zgodność procedur i metodologii z regulacją rynku. Nie bada tego, co w procesach konsumenckich jest kluczowe: jak klient rozumiał mechanizm oprocentowania i ryzyko na dzień zawarcia umowy.

Dodatkowo, argument „organ potwierdził, więc nie dyskutujemy” jest logicznie ryzykowny. Organy nadzorcze nie są nieomylne. Przykłady z innych obszarów rynku (w tym prace nad nowymi wskaźnikami) pokazały, że błędy metodologiczne są możliwe, a korekty – realne. To nie jest atak na nadzór. To elementarna zasada racjonalnej debaty: autorytet nie zastępuje dowodu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Reprezentatywność: BMR wymaga reprezentatywności ceny, a nie tylko „panelu”

Jeden z najbardziej przemilczanych problemów dotyczy tego, co właściwie jest weryfikowane w komunikatach nadzorczych i publicznych uzasadnieniach.

BMR stawia wymóg, aby wskaźnik odzwierciedlał realia ekonomiczne rynku – czyli aby był reprezentatywny dla ceny, którą ma mierzyć. Tymczasem w debacie koncentruje się uwagę na reprezentatywności panelu i poprawności procedur, a nie na tym, czy wskaźnik ma solidne zakotwiczenie w realnych transakcjach i realnym koszcie finansowania.

Jeżeli brak jest wystarczającej bazy transakcyjnej (a na rynku unsecured to właśnie jest kluczowe), wówczas nie można uczciwie twierdzić, że wskaźnik „mierzy” rynek. W najlepszym razie – modeluje go na podstawie danych zastępczych.

To właśnie tutaj znajduje się sedno wątpliwości: czy istnieje „obiekt pomiaru”, czy jedynie konstrukcja, która ma go zastąpić.

„Parametr zewnętrzny” – formalnie tak, ekonomicznie nie

Często powtarza się tezę, że WIBOR jest parametrem zewnętrznym, bo administrator go oblicza, a bank „tylko dostarcza dane wejściowe”. Tyle że z perspektywy relacji bank–konsument to rozróżnienie jest drugorzędne. Bank jest stroną umowy i odpowiada za to, jak skonstruowana jest cena kredytu. A jeśli dane wejściowe pochodzą od banków panelowych, to twierdzenie o całkowitej zewnętrzności wskaźnika staje się czysto formalne.

Co więcej, przy niewielkiej liczbie panelistów każdy z nich ma realny wpływ na dane wejściowe. A skoro banki jednocześnie:
- dostarczają dane do wskaźnika,
- stosują wskaźnik w masowych produktach kredytowych,
- osiągają wynik finansowy zależny od poziomu WIBOR,
to nie da się pominąć podstawowego problemu: strukturalnego konfliktu interesów. To nie jest zarzut „manipulacji”. To wskazanie, że bodziec ekonomiczny istnieje, a w prawie rynku finansowego bodźce są faktem, który trzeba brać pod uwagę.

Kaskada danych i mit „transakcyjności”: gdy nie ma transakcji bazowych, nie ma czego mierzyć

Obrona transakcyjności WIBOR często opiera się na haśle „kaskady danych”: transakcje, potem rynki powiązane, potem kwotowania. Tylko że jeżeli transakcji bazowych w praktyce jest niewiele lub nie ma ich w ogóle, to kaskada przestaje być mechanizmem awaryjnym. Staje się stałym trybem działania, czyli wskaźnik w istocie opiera się na substytutach. W takim układzie powstają dwa pytania:
1. Czy wskaźnik nadal mierzy rynek, czy już go zastępuje?
2. Czy mechanizmy eliminacji danych skrajnych – nawet jeśli formalnie uzasadniane – nie prowadzą do „wygładzania” rzeczywistości w sposób, który trudno pogodzić z priorytetem danych rzeczywistych?

Obowiązki informacyjne: w starych umowach często dominował minimalizm

Sektor bankowy twierdzi, że klienci otrzymywali informacje kluczowe: nazwę wskaźnika, administratora, symulację wpływu zmian na ratę. Tyle że w „starych” umowach (zawieranych w czasach niskich stóp) rzeczywistość bywała inna.

Wskazywanie administratora w treści umowy było rzadkością, a symulacje – jeśli występowały – często dotyczyły niewielkich zmian i nie pokazywały scenariuszy poważnego wzrostu oprocentowania. Tymczasem w praktyce rekomendacje, aby klient zobaczył skutki wysokich poziomów oprocentowania (np. w scenariuszu 15%), były realizowane wybiórczo lub w formie materiałów marketingowych, które nie stawały się częścią umowy.

A obowiązek informacyjny w prawie konsumenckim nie polega na tym, żeby „coś przekazać”. Polega na tym, żeby klient mógł zrozumieć ekonomiczne skutki. Banki jednak wolały budować przekonanie u klientów, że na kredyt ich stać. Nie chcieli ich straszyć aby nie ograniczać sprzedaży kredytów. Rzetelna informacja niestety tutaj działa niekorzystnie na poziom sprzedaży.

„WIBOR jest bezpośrednio powiązany ze stopami NBP” – to slogan, nie reguła prawa

W debacie powtarza się też tezę, że WIBOR jest rynkowo powiązany bezpośrednio ze stopami NBP. Tyle że nie istnieje norma prawna, która nakazywałaby WIBOR poruszać się w sposób „bezpośredni” ani utrzymywać się powyżej stopy referencyjnej NBP. Taka „kotwica” miała sens w realiach sprzed 30 lat, kiedy rynek międzybankowy faktycznie był źródłem finansowania dla mniej płynnych banków i stanowił realny punkt odniesienia dla kosztu pieniądza w sektorze.

Dziś te warunki w dużej mierze zniknęły. Sektor jest strukturalnie nadpłynny, a banki co do zasady nie potrzebują finansowania na rynku międzybankowym na dłuższe terminy — tym bardziej w skali, która uzasadniałaby utrzymywanie stawki jako „rynkowej” ceny pieniądza na miesiące czy lata.

W efekcie cel utrzymywania WIBOR „przy życiu” przesunął się: coraz mniej chodzi o pierwotną funkcję, czyli pozyskanie kapitału na akcję kredytową, a coraz bardziej o zachowanie spójności i wykonalności długoterminowych umów kredytowych, które masowo odwołują się do tego wskaźnika. Innymi słowy — WIBOR pełni dziś rolę nie tyle naturalnego odbicia rynku, ile mechanizmu podtrzymującego konstrukcję portfela kredytów, która została na nim oparta.

Taka zasada jest wygodna w warunkach ograniczonej transakcyjności rynku międzybankowego i może prowadzić do efektu, w którym wskaźnik nie wynika z mechanizmu rynkowego, tylko z utrwalonej konwencji.

To nie jest detal. To pytanie o to, czy mamy do czynienia z ceną weryfikowalną rynkiem, czy z ceną „stabilizowaną” przez praktykę panelistów.

TSUE 12 lutego 2026 r.: Trybunał nie „uspokaja debat”. Bada konkretne umowy

Na koniec najważniejsze: TSUE nie jest instytucją od przywracania spokoju medialnego. TSUE bada zgodność praktyk i klauzul z prawem UE.

Jeśli Trybunał wypowie się o przejrzystości klauzul, to kluczowe będą:
- treść konkretnej umowy,
- moment jej zawarcia,
- standard informacji przekazanej klientowi,
- realna przewidywalność skutków ekonomicznych.

To oznacza, że nie ma jednego „wyroku o WIBOR”. Są różne umowy, różne okresy regulacyjne i różne standardy informacji. Kto próbuje to spłaszczyć do hasła „TSUE potwierdzi linię”, ten zwyczajnie upraszcza rzeczywistość.

Konkluzja: spór o WIBOR nie dotyczy „legalności wskaźnika”, tylko uczciwości umów

Sedno polemiki jest proste: obrona WIBOR w debacie publicznej zbyt często opiera się na argumentach formalnych (BMR, nadzór, liczba wyroków), które nie odpowiadają na pytania konsumenckie: czy klauzula była przejrzysta, czy ryzyko było rzetelnie przedstawione, czy klient mógł zrozumieć i oszacować konsekwencje, oraz czy cena kredytu została skonstruowana w sposób uczciwy i weryfikowalny.

Dopóki te pytania nie zostaną rozstrzygnięte rzetelną analizą dokumentów, a nie statystyką i autorytetem instytucji, dopóty mówienie o „zamknięciu dyskusji” będzie jedynie wygodną narracją – nie konkluzją wynikającą z prawa.

Krzysztof Szymański, ekonomista

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zarabiasz pozując? Musisz zapłacić podatek. Organy podatkowe nie mają wątpliwości – nie można w tym wypadku stosować zwolnienia
01 lut 2026

Jak prawidłowo opodatkować uzyskany dochód? Odpowiedź na to pytanie nie zawsze jest prosta. Dodatkowe wątpliwości pojawiają się w przypadku dochodów, które po spełnieniu określonych warunków mogą być objęte zwolnieniem od podatku. Dokonanie korzystnej interpretacji jest wówczas podwójnie kuszące.
To się zmieniło na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Stół, krzesło, klawiatura i oświetlenie - jakie warunki muszą spełniać?
01 lut 2026

Jakie wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczą stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe? Choć od czasu znowelizowania obowiązujących w tym zakresie przepisów minęło już wiele czasu, pracodawcy nadal mają problemy z odpowiednim dostosowaniem stanowisk pracy do wynikających z przepisów wymagań.
Szkoły zawieszają zajęcia. Część dzieci nie wróci do szkoły 2 lutego 2026 r. „Chcemy w ten sposób zadbać o bezpieczeństwo uczniów”
01 lut 2026

Ze względu na trudną sytuację pogodową, która ma obecnie miejsce w wielu częściach kraju (co przekłada się również na trudne warunki komunikacyjne) – w ubiegłym tygodniu, ok. 600 szkół w kilku województwach w kraju, zdecydowało się na odwołanie z tego powodu zajęć lekcyjnych. Prognozy na najbliższy tydzień, nie są jednak bardziej optymistyczne, a w niektórych powiatach ogłoszono już zawieszenie zajęć od 2 lutego 2026 r. W jakich okolicznościach – zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami – szkoła może zostać zamknięta z powodu niskich temperatur lub intensywnych opadów śniegu?
Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 2026: ile (stawka), jak uzyskać, jaki jest limit? Od 2 lutego można składać wnioski
30 sty 2026

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że od 2 lutego do 2 marca 2026 r. rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W 2026 roku zwrot podatku akcyzowego został ustalony w wysokości 1,48 zł do litra zakupionego oleju napędowego.

REKLAMA

Zapłacę, gdy najpierw zapłaci mój dłużnik! Zasady w czasach zamętu
01 lut 2026

W jednej ze spraw dłużnik - poważne przedsiębiorstwo sektora budowlanego - wystąpił z zawezwaniem do próby ugodowej o treści: "Zapłacę - gdy najpierw zapłaci mój dłużnik!" Czy to dobry pomysł?
Czy można wypłacić wynagrodzenie zleceniobiorcy, który nie wystawił rachunku? Praktyka nie idzie w parze z przepisami
31 sty 2026

Czy wystawienie rachunku jest warunkiem wypłaty wynagrodzenia za wykonane zlecenie? Ta kwestia często budzi w praktyce wątpliwości. Udzielając odpowiedzi na tak postawione pytanie należy pamiętać, by rozważyć to nie tylko w kontekście przepisów Kodeksu cywilnego.
Coraz częściej przedsiębiorcy żądają opłaty za płatność kartą. Czy takie postępowanie jest zgodne z prawem?
30 sty 2026

Polacy przyzwyczaili się już do powszechnej dostępności płatności kartą, niezależnie od wysokości należności. Jednak przedsiębiorcy coraz częściej mówią o wysokich kosztach jakie ponoszą w związku z udostępnianiem klientom tej formy płatności i próbują chociaż częściowo przerzucić je na konsumentów.
Służebność w sprawie o zachowek. Jak obliczyć jej wartość?
30 sty 2026

Pojęcie „czysta wartość spadku” ma istotne znaczenie w procesach o zachowek. Od tej wartości liczona jest bowiem kwota zachowku. Aby ją ustalić, od wartości rynkowej nieruchomości odejmuje się obciążenia, które ją dotykają. Najpowszechniejszym z nich jest dożywotnia służebność mieszkania. Choć prawo nie wskazuje jednej sztywnej metody wyceny tego obciążenia, w praktyce sądowej dominują dwa podejścia. Co trzeba wiedzieć o wyliczaniu wartości służebności w sprawie o zachowek, aby nie przepłacić lub nie otrzymać zaniżonej kwoty?

REKLAMA

Jak przekazać darowiznę dziecku i uniknąć podatku? W 2026 r. zrób trzy rzeczy, a będziesz mógł spać spokojnie
31 sty 2026

Choć przekazując darowiznę swojemu dziecku można uniknąć konieczności zapłaty podatku, to jednak, aby było to możliwe, trzeba dopełnić określonych formalności. Na dodatek trzeba to zrobić w określonym w przepisach terminie.
Darowizna – czym jest, jakie skutki wiążą się z jej dokonaniem, w jaki sposób można ją odwołać?
30 sty 2026

Jeżeli planujemy kogoś obdarować, warto wcześniej poznać zasady, którymi rządzi się umowa darowizny. Na czym polega? Czy można ją odwołać? Co z podatkiem? Wyjaśniamy!
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA