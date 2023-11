Zaprzysiężenie rządu Donalda Tuska. "12 grudnia i zdaje się, że 11 grudnia prezydent Andrzej Duda będzie w Szwajcarii z wizytą międzynarodową, więc to wszystko będzie musiało być zgrane z kalendarzem" - powiedział w Polsat News szef Gabinetu Prezydenta Marcin Mastalerek, pytany o termin ewentualnego zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska.

13 listopada prezydent Andrzej Duda przyjął dymisję Rady Ministrów i desygnował Mateusza Morawieckiego na premiera. Jeśli w pierwszym kroku nie uda się wyłonić rządu inicjatywę w tworzeniu rządu przejmuje Sejm; kandydata na premiera może zgłosić grupa co najmniej 46 posłów. Kandydatem KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy na premiera jest Donald Tusk.

Wotum zaufania dla rządu premiera Donalda Tuska

Mastalerek był pytany, kiedy - w sytuacji jeśli Sejm uchwali wotum zaufania dla rządu premiera Donalda Tuska, czyli około 11-12 grudnia - prezydent powoła tak wybraną Radę Ministrów i odbierze od jej członków przysięgę. Dopytywany był, czy odbędzie się to np. następnego dnia. "Ciężko dziś rozmawiać o konkretnych terminach" - odparł Mastalerek.

Dopytywany, czy wydarzy się to przed 14 i 15 grudnia, kiedy odbywa się szczyt unijny, jako, że od prezydenta zależy, kto na niego pojedzie - Mateusz Morawiecki czy Donald Tusk. "Przede wszystkim nie wiemy kiedy będzie głosowane wotum zaufania, jeśli nie wyjdzie premierowi Morawieckiemu jego misja" - zaznaczył Mastalerek. "Przede wszystkim 12 grudnia i zdaje się, że 11 grudnia, to pan prezydent Duda jest w Szwajcarii, ma wizytę międzynarodową, więc to wszystko będzie musiało być zgrane z kalendarzem" – podkreślił.

Mastalerek: "chyba, że PO czy rząd premiera Donalda Tuska będzie wolał być zaprzysiężony przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego"

Mastalerka pytany był, czy może okazać się tak, że prezydent "nie będzie miał czasu dla rządu premiera Tuska" i na szczyt UE pojedzie jako premier jeszcze Mateusz Morawiecki. "Ja nie przewiduję tego i mam nadzieję, że nie będzie takich problemów, no chyba, że PO czy rząd premiera Donalda Tuska będzie wolał być zaprzysiężony przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego" - dodał.

Na pytanie, co ma na myśli, szef gabinetu prezydenta powiedział: "Słyszałem dziś wypowiedzi przyszłego prawdopodobnie ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego o tym, że tak naprawdę prezydentem to jest Rafał Trzaskowski. Więc jeżeli takie głosy będą się pojawiały, to dam im wtedy dobrą radę: idźcie do ratusza, niech was prezydent Trzaskowski zaprzysięgnie i wtedy będziecie mogli sobie jechać (na szczyt UE). Oczywiście żartuję – stwierdził Marcin Mastalerek.

"To nie jest kwestia obrażania. To kwestia obrażania Polaków, milionów Polaków, którzy głosowali w wyborach prezydenckich i chciałbym z tego studia, z Polsatu zaapelować do polityków PO, żeby przestali obrażać polską demokrację, żeby przestali obrażać Polaków" – dodał.

Według Mastalerka, mówienie, iż tak naprawdę prezydentem to jest Rafał Trzaskowski obraża wszystkich, którzy zagłosowali w wyborach prezydenckich na Andrzeja Dudę. Ocenił, że "to mu przypomina +przemysł pogardy 2.0+". Powiedział, że w tym miejscu "chciałby postawić granicę". "Jak będziecie takie rzeczy sobie opowiadali, że prezydentem jest Rafał Trzaskowski, to idźcie do Rafała Trzaskowskiego, niech was zaprzysięży, tylko nie wiem jak wtedy polecicie na szczyt Rady UE" - powiedział, mówiąc o politykach KO.

Podkreślił, że "prezydent Duda chce pokoju i współpracy". "Ale jeżeli będziemy widzieli, i prezydent Duda będzie widział, że próbuje się wzniecać przemysł pogardy, to tu się nikt nie przestraszy w Pałacu Prezydenckim" - mówił Mastalerek.

Powołanie premiera i nowego rządu. Co mówi Konstytucja?

13 listopada prezydent Andrzej Duda przyjął dymisję Rady Ministrów, która do czasu powołania nowego rządu będzie nadal sprawować obowiązki, a następnie - zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami - desygnował Mateusza Morawieckiego na premiera.

Prezydent powołuje Prezesa Rady Ministrów wraz z pozostałymi członkami Rady Ministrów w ciągu 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu lub przyjęcia dymisji poprzedniej Rady Ministrów i odbiera przysięgę od członków nowo powołanej Rady Ministrów.

Zgodnie z konstytucją, w ciągu 14 dni od powołania premier przedstawia Sejmowi program działania rządu wraz z wnioskiem o udzielenie wotum zaufania. Wotum zaufania Sejm uchwala bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Konstytucja stanowi, że jeśli w pierwszym kroku nie uda się wyłonić rządu inicjatywę w tworzeniu rządu przejmuje Sejm; kandydata na premiera może zgłosić grupa co najmniej 46 posłów. Sejm wybiera premiera większością bezwzględną w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Kandydatem KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy na premiera jest Donald Tusk.

autorka: Wiktoria Nicałek