Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Ilu posłów będzie wybieranych z poszczególnych państw UE?

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 r. odbędą się w Polsce w niedzielę 9 czerwca 2024 r. między godziną 7:00 a 21:00. Ale europosłów wybierają w dniach 6-9 czerwca wszystkie państwa członkowskie UE. Ilu posłów będzie wybranych z poszczególnych państw?

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 – ilu posłów jest wybieranych

W 2024 roku we wszystkich państwach UE zostanie wybieranych w sumie 720 europosłów. W kończącej się właśnie kadencji w Parlamencie Europejskim jest 705 europosłów. Ale nie każde państwo członkowskie UE ma tyle samo posłów. Co ciekawe, także łączna liczba europosłów nie jest stała.

Liczba posłów i posłanek do PE wybieranych z każdego kraju UE jest ustalana przed każdymi wyborami i opiera się na zasadzie degresywnej proporcjonalności (zapisana w Traktacie o Unii Europejskiej), co oznacza, że każdy poseł i posłanka do PE z większego kraju reprezentuje więcej osób niż poseł czy posłanka z mniejszego kraju. Innymi słowy zasada „degresywnej proporcjonalności” gwarantuje, że mniej zaludnionym państwom członkowskim przypada więcej mandatów na mieszkańca. Czyli, im większy kraj, tym mniejsza liczba mandatów europoselskich w stosunku do liczby ludności.



Minimalna liczba posłów i posłanek do PE z dowolnego kraju to sześcioro, a maksymalna to 96.



Łączna liczba posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego nie może przekroczyć 750 osób plus przewodniczący/ca.



Liczba posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego, którzy zostaną wybrani w każdym kraju w wyborach europejskich w 2024 r.:

Niemcy: 96

Francja: 81

Włochy: 76

Hiszpania: 61

Polska: 53

Rumunia: 33

Holandia: 31

Belgia: 22

Grecja: 21

Czechy: 21

Szwecja: 21

Portugalia: 21

Węgry: 21

Austria: 20

Bułgaria: 17

Dania: 15

Finlandia: 15

Słowacja: 15

Irlandia: 14

Chorwacja: 12

Litwa: 11

Słowenia: 9

Łotwa: 9

Estonia: 7

Cypr: 6

Luksemburg: 6

Malta: 6

Najważniejsze zasady wyborów do PE

Organizacja wyborów leży w gestii każdego kraju, ale istnieją pewne wspólne przepisy, które kraje muszą stosować.

Wybory muszą odbyć się w ciągu czterech dni, od czwartku do niedzieli.

Liczba posłów i posłanek do PE wybranych z danej partii politycznej jest proporcjonalna do liczby otrzymanych przez nią głosów.

Obywatele UE mieszkający w innym kraju UE mogą tam głosować i kandydować w wyborach.

Każdy obywatel może głosować tylko raz.

W wyborach biorą udział krajowe partie polityczne, ale po wybraniu, większość posłów i posłanek do PE decyduje się na przystąpienie do ponadnarodowych grup politycznych. Większość partii krajowych jest powiązana z ogólnoeuropejskimi partiami politycznymi.



Wybory europejskie odbywają się co pięć lat. Ostatnie wybory europejskie odbyły się w maju 2019 roku.

Wyniki wyborów do PE 2024

Wyniki wyborów będą podawane na żywo na stronie internetowej z wynikami wyborów: https://results.elections.europa.eu/pl/

Podstawa prawna: Artykuł 14 Traktatu o Unii Europejskiej

Źródło: https://elections.europa.eu/pl/