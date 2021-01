Mandat bez możliwości odmowy – co zawiera projekt?

„Obowiązkowe mandaty” – poselski projekt

Do Sejmu 8 stycznia 2021 r. wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Projekt ten odnosi się do dwóch zasadniczych kwestii:





nakładania kar wolnościowych za wykroczenia przez referendarzy sądowych oraz

zaskarżania mandatów karnych.

Mandat bez możliwości odmowy

Główna zmiana w zakresie zaskarżania mandatów dotyczy rezygnacji z instytucji odmowy przyjęcia mandatu na rzecz możliwości zaskarżenia nałożonego mandatu do sądu.

Jak zaskarżyć mandat?

Co do zasady obwiniony nie będzie mógł odmówić przyjęcia mandatu. Będzie zaś mógł zaskarżyć w terminie 7 dni do sądu rejonowego nałożony mandat karny w zakresie zarówno co do winy, jak i co do kary. Do czasu jego uchylenia mandat ma pozostawać w mocy. Będzie on wykonalny na dotychczasowych zasadach, chyba że sąd wstrzyma jego wykonalność.

Odmowa odbioru mandatu

W razie odmowy odbioru mandatu lub odmowy albo niemożności pokwitowania odbioru mandatu przez ukaranego, funkcjonariusz sporządzi na mandacie odpowiednią wzmiankę. Mandat w takim przypadku ma zostać uznany za odebrany.

Mandat – jak się odwołać?

W odwołaniu ukarany ma wskazać czy zaskarża mandat co do winy czy co do kary. Odwołanie ma zawierać wszystkie znane skarżącemu dowody na poparcie swych twierdzeń pod rygorem utraty prawa do powoływania tych dowodów w dalszym postępowaniu. W postępowaniu sądowym nie będzie można powoływać innych dowodów niż wskazane w odwołaniu, chyba że dowód nie był skarżącemu znany w chwili wniesienia odwołania.

W postępowaniu przed sądem pierwszej instancji nie obowiązywałby zakaz reformationis in peius. O możliwości orzeczenia na niekorzyść odwołującego się funkcjonariusz nakładający grzywnę będzie miał obowiązek pouczyć ukaranego.

Od wydanego w pierwszej instancji wyroku zapadłego w wyniku rozpoznania odwołania przysługiwałaby apelacja do sądu okręgowego.

Co z punktami karnymi?

Projekt nie zmienia założenia, zgodnie z którym sprawca otrzymuje punkty odpowiadające naruszeniu z dniem uprawomocnienia się rozstrzygnięcia. Organ Policji ma dysponować wszystkimi niezbędnymi danymi do naliczenia, przypisania i wprowadzenia punktów do systemu.

Od kiedy mandat bez możliwości odmowy?

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Czynności procesowe, w tym w postępowaniu mandatowym, dokonane przed dniem wejścia w życie ustawy będą skuteczne, jeżeli dokonano ich z zachowaniem przepisów dotychczasowych.

Jeżeli grzywna została nałożona mandatem karnym przed dniem wejścia w życie ustawy, to postępowanie mandatowe do czasu jego zakończenia ma toczyć się na podstawie dotychczasowych przepisów.

Podstawa prawna:

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

