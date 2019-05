Praca w marketingu - wyzwania

Rośnie rola marketingu

Rola działu marketingu w budowaniu skuteczności działań organizacji na rynku stale rośnie. Nawet najlepszy produkt czy usługa w dzisiejszych czasach same się nie obronią, potrzebują przemyślanej strategii rynkowej. Pierwszy krok do sukcesu: CEO powinien uświadomić sobie ten fakt. Drugi krok: powinien on pozwolić CMO działać i podejmować odważne decyzje.

Rozwój nowych technologii

Marketing, podobnie jak inne branże, doświadcza intensywnej transformacji w związku z rozkwitem nowych technologii. AI, automatyzacja, Big Data – to pojęcia, które odmieniane są przez wszystkie przypadki i mają coraz bardziej istotny wpływ na funkcjonowanie organizacji. Marketerzy mają coraz lepszy dostęp do szczegółowych danych analitycznych, pozwalających lepiej zrozumieć klientów i umożliwiających tworzenie spersonalizowanych, precyzyjne targetowanych kampanii. Umiejętne wykorzystanie nowych technologii pozwala znacząco zwiększyć efektywność działań marketingowych przy jednoczesnej optymalizacji kosztów. Ci, którzy będą skuteczni w tym obszarze, staną się liderami zmian.

reklama reklama



Integracja działu marketingu z działem sprzedaży

Naturalnym, obserwowanym już od pewnego czasu trendem jest postępująca integracja działów sprzedaży i marketingu. Są ze sobą strategicznie związane, a to, jak efektywna będzie ich komunikacja i współpraca, ma decydujący wpływ na pozycję rynkową i funkcjonowanie organizacji.

Polecamy: RODO dla kadrowych i HR. Zmiany od 4 maja 2019 roku

Wiązanie klientów z marką

Rosnące znaczenie ma budowanie doświadczenia klientów. Produkt coraz częściej jest tylko pretekstem do tworzenia interakcji z klientem, która wiąże go z marką. Ta sfera to pole, na którym specjaliści mogą wykazać się nieograniczoną kreatywnością, niezbędną w warunkach stale zaostrzającej się walki konkurencyjnej. Konieczność bycia w stałym kontakcie z klientami kieruje działania marketerów w stronę social mediów. Tu też liczy się pomysł i umiejętność budowania zaangażowania klientów, o których uwagę coraz trudniej.

Kluczem do sukcesu jest integracja działań w obszarze kanałów online i offline oraz stworzenie spójnej koncepcji komunikacji. Rośnie znaczenie aplikacji mobilnych, ułatwiających konsumentom dostęp do oferty i obszaru customer experience.

Wyzwania marketerów

Wyzwania dla marketerów? Zapanować nad technologią i jak najlepiej ją wykorzystać, a nie konkurować ze sztuczną inteligencją zastanawiając się, czy wkrótce nie przejmie ich obowiązków. Kolejna rzecz – działy marketingu będą musiały zmierzyć się z rosnącą niechęcią konsumentów do dzielenia się swoimi danymi. Last but not least – z roku na rok konsumenci przywiązują coraz większą wagę do zdrowia, społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. To otwiera nowe perspektywy dla marketerów, którzy będą jeszcze aktywniej wpływać na proces powstawania produktów.

Podsumowanie

Reasumując – marketing jest wszędzie i to się nie zmieni. Dlatego specjaliści mogą liczyć na coraz lepsze oferty ze strony pracodawców. Dotyczy to zwłaszcza tych, którzy swobodnie poruszają się w szybko zmieniającym się świecie nowych technologii. Ich pozycja jest coraz silniejsza, ponieważ na rynku wciąż brakuje kandydatów.

Źródło: Goldman Recruitment