Branża FMCG - przewidywany wzrost wynagrodzeń

Branża FMCG - trendy

Branża FMCG znajduje się w fazie intensywnej, ale zrównoważonej transformacji, która jest wynikiem wpływu nowych trendów technologicznych i konsumenckich. 2018 to rok długo wyczekiwanej stabilizacji. Konsumpcja, stymulowana przez Program 500+, nadal jest głównym motorem wzrostu gospodarczego. Przewidywana wartość rynku FMCG w 2019 r. wyniesie ok. 260 mld PLN, co wpisuje się w tempo wzrostu z lat ubiegłych na poziomie 3% r/r. Dominujące trendy związane są ze wzrostem znaczenia zdrowej żywności, cyfryzacji, działań angażujących społeczności oraz Big Data.

Niedziele wolne od handlu

Kluczowym wydarzeniem dla branży w 2018 r. było wprowadzenie niedziel wolnych od handlu. Mimo, że obroty małych przedsiębiorców w niedziele zwiększyły się, sumaryczna sprzedaż w drobnych sklepach spadła. Wynika to z agresywnych działań marketingowych dużych sieci i dyskontów zachęcających klientów do robienia większych zakupów w soboty.

reklama reklama



Zdrowa żywność

Konsumenci dokonują bardziej świadomych wyborów. Obecnie nawet w dyskontach znajdują się półki lub całe regały ze zdrową żywnością. Rozwój tego segmentu to nie tylko trend czy moda - wynika on z coraz większej dbałości Polaków o zdrowie. Klienci coraz częściej sięgają po produkty rzemieślnicze, wspierając drobnych producentów. To nisze, w których najwięksi gracze dopiero próbują swoich sił. Rosnąca świadomość konsumentów wymusiła na producentach wyraźne zaznaczanie składu produktu. Coraz bardziej popularna stała się tzw. „czysta etykieta”.

Sztuczna inteligencja

Prognozujemy, że sprzedawcy detaliczni będą w większym stopniu korzystać ze sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego oraz zbiorów danych klientów na poziomie sklepu. Pozwoli to zwiększyć sprzedaż i wzmocnić pozytywne doświadczenia zakupowe. Wykorzystywanie danych o preferencjach umożliwia dopasowanie do nich działań promocyjnych, logistycznych czy zakupowych i prowadzi do podejmowania bardziej świadomych decyzji. Część z nich będzie formułowana wyłącznie przez AI.

Cyfryzacja, strategia omnichannel

Cyfryzacja i strategia omnichannel umożliwiają łatwiejsze dotarcie do konsumenta z ofertą. Firmy coraz mniej chętnie przeznaczają duże budżety na tradycyjny marketing i reklamę. W 2018 r. skuteczne kampanie internetowe, dzięki którym producenci trafiali do precyzyjnie dobranych grup docelowych, można było prowadzić przy budżecie kilkunastokrotnie mniejszym niż w przypadku kanału ATL. Działania te stały się kluczem do generowania wzrostu sprzedaży.

Polecamy: INFORAKADEMIA - 6 modułów w cenie jednego

Rok pracowników

Rok 2018 był branży FMCG rokiem pracowników. Zapewnienie ciągłości produkcji oraz sprzedaży było i będzie głównym wyzwaniem dla producentów. Średni wzrost płac prognozowany jest na poziomie 5%. Dysproporcje pomiędzy wynagrodzeniami w międzynarodowych korporacjach i firmach lokalnych zmniejszają się, ale wciąż są widoczne i będą istotnym czynnikiem w pozyskiwaniu wykwalifikowanych kandydatów. Duże korporacje, chcąc utrzymać najlepszych pracowników, rozbudowują pakiety świadczeń pozapłacowych. Oferta mniejszych firm nie jest tak atrakcyjna, jednak świadomość konieczności inwestowania w pracowników rośnie.

Źródło: Goldman Recruitment