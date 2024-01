Singiel do 35. lat z dochodem poniżej 7200 zł netto łapie się na dopłatę do kredytu na pierwsze mieszkanie [Mieszkanie na start]

Taki limit przewiduje nowy program rządowy. Start w połowie 2024 r.

Program prowadzi Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Kryterium dochodowe w programie "Mieszkanie na start"

Program ma kryterium dochodowe. "Wprowadzamy limity dochodowe, to jeden z tych elementów, który miałby spowodować, że ten program będzie skierowany do tych osób, które mają największy problem z uzyskaniem środków na pierwsze mieszkanie" - powiedział minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman

"Nasza propozycja zakłada, że dla 1-osobowego gospodarstwa limit to 10 tys. brutto, 2-osobowego - 18 tys. brutto, dla 3-osobowego 23 tys. brutto, dla 4-osb. 28 tys. brutto, dla 5-osobowego 33 tys zł brutto" - dodał.

Ministerstwo uznało, że te limity są spełnieniem poniższego komunikatu z końca 2023 r.:

"Ministerstwo Rozwoju i Technologii informuje, że w związku z wyczerpaniem ustawowego łącznego limitu na 2023 i 2024 rok na dopłaty do bezpiecznego kredytu 2%, Ministerstwo Rozwoju i Technologii prowadzi intensywne prace nad nową formułą wsparcia kredytobiorców. Naszym celem jest to, by nowy instrument był z jednej strony bardziej atrakcyjny dla osób o niższych dochodach i większych rodzin, z drugiej, by ograniczał jego nadużywanie przez osoby, których wysokie zarobki pozwalają na uzyskanie kredytu w zwykłej ofercie rynkowej. Istotnym założeniem jest także mniejsza presja na rynek mieszkaniowy i związany z tym wpływ na wzrost cen oraz precyzyjnie adresowana pomoc państwa."

WAŻNE! W 2024 r. budżet programu 500 mln zł. Start w połowie 2024 r. Limit wiekowy dla singli. "Single będą mogli do 35. roku życia korzystać z tego programu".

Liczba dzieci a wielkość dopłaty

Dopłata do kredytu w "Mieszkaniu na start" będzie uzależniona do wielkości gospodarstwa domowego, podobnie jak wysokość kredytu.

Dla 1- i 2-osobowego gospodarstwa domowego dopłata do kredytu wyniesie 1,5 proc., dla 3-osobowego gospodarstwa wyniesie 1 proc., dla 4-osobowego wyniesie 0,5 proc., a dla 5-osobowego 0 proc.

Od wielkości gospodarstwa domowego będzie zależała też wysokość kredytu w ramach programu. Dla 1-osobowego gospodarstwa domowego wyniesie 200 tys. zł, dla 2-osobowego 400 tys. zł, dla 3-osobowego 450 tys. zł, a dla 5-osobowego 600 tys. zł. (PAP Biznes)

Ponieważ program posługuje się pojęciem "gospodarstwo domowe", to o liczbie osób decyduje nie tylko liczba dzieci. Jako gospodarstwo domowe w polskich przepisach przyjmuje się np. dwójkę emerytów mieszkających z dorosłym synem i córką, o ile wspólnie prowadzą dom (np. w zakresie kosztów jego utrzymania). Zobaczymy w przyszłości, czy pojęcie "gospodarstwo domowe" będzie ograniczone do ojca i matki oraz ich dzieci.

50 000 kredytów na ww. warunkach

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zakłada, że w 2024 r. uda się udzielić 50 tys. kredytów w programie "Mieszkanie na start".