Rynkowi pracy nie grozi nic złego. Zatrudnienie spadło, ale za nami kolejny miesiąc wzrostu wynagrodzenia w tempie dwucyfrowym

Znamy przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. Rynkowi pracy nie grozi nic złego. Zatrudnienie co prawda spadło, ale za nami kolejny miesiąc wzrostu wynagrodzenia w tempie dwucyfrowym.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw

Główny Urząd Statystyczny opublikował obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18 lipca 2024 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale 2024 r. oraz obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z tego samego dnia w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w drugim kwartale 2024 r. Wynika z nich, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale 2024 r. wyniosło 8167,77 zł, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale w 2024 r. wyniosło 8168,67 zł.

REKLAMA

Zatrudnienie spada, ale rynkowi pracy nie grozi nic złego

Z komentarza Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana wynika, że choć zatrudnienie w ciągu roku spadło o 0,4%, to jest to spadek zgodny z oczekiwaniami. Mimo kolejnego miesiąca spadku zatrudnienia rynkowi pracy w obecnym stanie gospodarki i demografii nic złego nie grozi. „Chomikowanie pracy” lub nieobsadzanie zwalnianych etatów to całkiem normalne zachowanie firm, w okresie niepewności. To już wyuczony i przetestowany schemat działania. Zgodnie z tym co deklarowali w ankietach GUS przedsiębiorcy z przetwórstwa przemysłowego, między innym w tym właśnie dziale następuje spadek zatrudnienia. Procentowy regres o 0,1% w skali miesiąca przekłada się na nominalne zmniejszenie liczby etatów o ponad 2,3 tys.

Z drugiej strony mamy kolejny miesiąc, kiedy wynagrodzenia w przedsiębiorstwach, średnio, rosły w tempie dwucyfrowym (11%). Realnie i średnio zostawało nam 8,2% więcej w kieszeniach niż przed rokiem. Nominalnie średnie wynagrodzenie już czwarty miesiąc z rzędu utrzymuje się powyżej granicy 8 tys. zł brutto.

Nie da się nie zauważyć wyprzedzających ruchów firm w związku z lipcową podwyżką płacy minimalnej.