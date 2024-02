Jak odliczyć ulgę na związki zawodowe? W 2024 roku możesz odliczyć 840 zł w zeznaniu PIT

Ulga na związki zawodowe w rocznym zeznaniu PIT polega na odliczeniu składek członkowskich przez osoby należące do organizacji związkowych. W roku podatkowym 2024, podczas składania rocznej deklaracji podatkowej PIT za 2023 rok, istnieje możliwość odliczenia tych składek w maksymalnej wysokości 840 zł. To udogodnienie podatkowe dotyczy zarówno osób, które samodzielnie regulują składki, jak i tych, którym składki są potrącane przez płatnika. Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z ulgi?

Możliwość odliczenia składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych w deklaracji rocznej PIT, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 840 zł, wynika z przepisów zawartych w art. 26 ust. 1 pkt 2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na czym dokładnie polega to odliczenia i jak możesz je uwzględnić w deklaracji podatkowej PIT?

Kto może odliczyć składkę na związki zawodowe?

W przypadku gdy należysz do związków zawodowych oraz w 2023 r. zapłaciłeś składki członkowskie z tytułu przynależności do tej organizacji, to możesz je odliczyć składają roczne zeznanie podatkowe PIT w 2024 roku. Możesz to zrobić niezależnie od tego, czy składki te opłaciłeś samodzielnie, czy z Twoich dochodów potrącał je płatnik (np. zakład pracy). Ważne, że Ty je sfinansowałeś.

Możesz odliczyć tylko te składki, które masz udokumentowane. Jeśli samodzielnie wpłacałeś składki, musisz posiadać dowód, z którego wynika, ile i komu je zapłaciłeś (nazwa organizacji związkowej) oraz kiedy to zrobiłeś.



Jeśli składki potrącał z Twojego wynagrodzenia zakład pracy, dokumentem tym jest informacja PIT-11 z wypełnioną przez płatnika poz. 123.



W rocznej deklaracji PIT możesz odliczyć składki faktycznie zapłacone, przy czym nie więcej niż 840 zł.

Ważne! Ulga ta dostępna jest dla podatników, którzy korzystają z rozliczenia według skali podatkowej (PIT-36, PIT-37) oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT 28). Nie będą mogły z niej skorzystać osoby, które rozliczają się za pomocą podatku liniowego.

Gdzie wpisać ulgę na związki zawodowe?

Rozliczenia ulgi na związki zawodowe dokonuje się w załączniku PIT/O, który jest załącznikiem do zeznań takich jak PIT-28, PIT-36 czy PIT-37. Do tego celu służą pola nr 37 i 38 w formularzu PIT/O, gdzie wpisuje się inne ulgi, niewymienione wprost w załączniku.

Przy czym wypełniając PIT/O pamiętaj, że możesz odliczyć tylko te wydatki, które:

nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów – wyjątek stanowią darowizny przekazane na przeciwdziałanie skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy, o których mowa w art. 52zk ust. 3 ustawy PIT,

nie zostały wcześniej odliczone, np. jeśli w zeznaniu PIT-37 odliczyłeś ulgę z tytułu wpłat na IKZE, to tych samych wpłat nie możesz ponownie odliczyć w PIT-36L i PIT-28,

nie zostały Ci zwrócone w jakiejkolwiek formie.

Jeśli odliczyłeś ulgę od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub podatku, a następnie otrzymałeś zwrot odliczonych kwot (w całości lub w części), w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymałeś ten zwrot, doliczasz odpowiednio kwoty poprzednio odliczone.