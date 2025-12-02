REKLAMA

Strona główna » Prawo » Praca » Zarobki » Zarobki i prawo » Od 90 zł do 1450 zł karpiowego dla pracowników. Kto i na jakie świadczenie będzie mógł liczyć w grudniu?

Od 90 zł do 1450 zł karpiowego dla pracowników. Kto i na jakie świadczenie będzie mógł liczyć w grudniu?

02 grudnia 2025, 12:33
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Od 90 zł do 1450 zł karpiowego dla pracowników. Kto i na jakie świadczenie będzie mógł liczyć w grudniu?
Od 90 zł do 1450 zł karpiowego dla pracowników. Kto i na jakie świadczenie będzie mógł liczyć w grudniu?
Shutterstock

Kto może liczyć na dodatkowe środki przed świętami? Z takiej pomocy skorzysta wielu pracowników. Karpiowe będzie miało zróżnicowaną wysokość i może wahać się od 90 do nawet 1450 złotych. W szczególnej sytuacji jest jedna grupa pracowników.

Okres przedświąteczny to czas, w którym wielu pracowników może liczyć na szczególne wsparcie ze strony pracodawców. W większości przypadków oznacza to możliwość ubiegania się o odpowiednie świadczenie z zakładowego fundusz świadczeń socjalnych, ale niektórzy mogą liczyć również na wsparcie ze środków obrotowych firmy. Szczególną grupą są pracownicy zatrudnieni przez pracodawców ze sfery budżetowej. W tym przypadku bowiem decyzje podejmowane przez pracodawców podlegają dodatkowym ograniczeniom prawnym. To jednak nie oznacza, że w zakresie świadczeń okołoświątecznych znajdują się oni w gorszej sytuacji niż pozostali pracownicy.

Karpiowe dla pracowników w samorządach

Jak informuje Serwis Samorządowy PAP, pracownicy samorządowi w ramach przedświątecznego wsparcia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych otrzymają od 90 zł do 1450 zł. Świadczenia nie dostaną jednak urzędnicy w Krakowie i Lublinie. Dlaczego? Jak wynika z wypowiedzi przedstawicielki Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin, ten pracodawca nie praktykuje wydawania paczek czy bonów świątecznych, a o świadczenia z ZFŚS można się u tego pracodawcy ubiegać w zależności od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, czyli zgodnie z kryterium socjalnym. Świadczenia przedświątecznego nazywanego potocznie karpiowym nie wypłaca też pracownikom Urząd n.st. Warszawy. Regulamin przewiduje tam natomiast możliwość wypłaty w grudniu zapomogi z tytułu zwiększonych wydatków.

Nawet 1450 złotych dla pracowników jeszcze przed świętami

A na co mogą liczyć pozostali pracownicy samorządowi? Z informacji przedstawionych przez Serwis Samorządowy PAP wynika, że najmniej zarabiające osoby będą mogły otrzymać nawet 1450 zł wsparcia. Ta kwota dotyczy Poznania, gdzie wysokość świadczenia w zależności od kryterium socjalnego wynosi od 1000 do 1450 złotych. W Gdyni wszyscy uprawnienie będą mogli liczyć na świadczenie w wysokości powyżej 1000 złotych – w zależności od wysokości dochodu brutto na osobę w rodzinie wyliczonego za 2024 rok wysokość świadczenia wyniesie tam 1200 lub 1300 złotych. W niektórych samorządach przewidziano również przekazanie paczek dla dzieci pracowników (Zduńska Wola).

Przypomnijmy, że wszyscy pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników mają obowiązek utworzenia zakładowego fundusz świadczeń socjalnych, a przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z ZFŚS jest uzależnione przede wszystkim od kryterium socjalnego, na które składa się sytuacja życiowa, rodzinna i materialna pracownika.

Podstawa prawna

ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 288)

Zobacz również:
Źródło: INFOR
