1 lipca 2023 r. ruszą nabory na kilka istotnych dla rodziców świadczeń. O jakie wsparcie można się ubiegać?

300 zł na szkolną wyprawkę w ramach programu „Dobry start”

Rządowy program „Dobry start” ma wspierać rodziny z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.

Świadczenie jest wypłacane jednorazowo w wysokości 300 zł na dziecko uczące się w szkole. Wsparciem nie są objęte przedszkolaki, dzieci uczęszczające do tzw. zerówki czy studenci. Pieniądze mogą jednak otrzymać uczniowie szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Świadczenie "300 plus" przyznaje się niezależnie od osiąganego przez rodzinę dochodu.

Wniosek wyłącznie w formie elektronicznej przyjmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. O szkolną wyprawkę można się ubiegać do 30 listopada. Jeśli jednak chcemy otrzymać pieniądze do końca września, to wniosek należy złożyć w lipcu lub w sierpniu.

Zasiłek rodzinny i dodatki

Celem zasiłku rodzinnego jest częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Warunkiem otrzymania zasiłku jest spełnianie kryterium dochodowego. Świadczenie to wypłacane jest co miesiąc w wysokości 95, 124 lub 135 zł w zależności od wieku dziecka.

Wnioski przyjmują gminy, Należy pamiętać, iż od 1 lipca można składać wniosek w postaci elektronicznej za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Emp@tia. Wnioski w formie papierowej będzie można składać od 1 sierpnia.

W zależności od konkretnej sytuacji do zasiłku rodzinnego można otrzymać określone dodatki z tytułu:

urodzenia dziecka;

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

samotnego wychowywania dziecka;

wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;

rozpoczęcia roku szkolnego;

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

W przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów można ubiegać się o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Kwota takich świadczeń odpowiada wysokość zasądzonych alimentów, jednak nie może być wyższa niż 500 zł miesięcznie. Ten rodzaj pomocy uzależniony jest od dochodu.

Od 1 lipca można złożyć wniosek w formie elektronicznej/ Wnioski papierowe będzie można składać w ośrodkach pomocy społecznej lub innych jednostkach gminy od 1 sierpnia.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy należy do świadczeń, o które mogą się ubiegać opiekunowie osób niepełnosprawnych, jeżeli w celu sprawowania opieki nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub z tego rezygnują. Chodzi tu o tych opiekunów, na których zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ciąży obowiązek alimentacyjny oraz małżonków.

Aby uzyskać zasiłek, należy spełniać kryterium dochodowe. Od 1 lipca wniosek można złożyć elektronicznie za pośrednictwem portalu Em/@tia. W formie papierowej, w urzędzie gminy o wsparcie będzie można zawnioskować od 1 sierpnia.

