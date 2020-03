Można wnioskować o dodatkowy zasiłek opiekuńczy na kolejne dni

Rodzice nadal z zasiłkiem na dziecko

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Rodzice, którzy wykorzystali dodatkowy zasiłek opiekuńczy, mogą wnioskować o wypłatę pieniędzy na kolejne dni. Oświadczenie rodzica zostanie rozpatrzone już po wejściu w życie znowelizowanych przepisów.

W związku z decyzją o zamknięciu szkół, żłobków i przedszkoli aż do Świąt Wielkanocnych, trwają prace nad wydłużeniem zasiłku dla rodziców, którzy opiekują się dzieckiem o kolejne dni. Nowe rozwiązania mają obowiązywać z mocą wsteczną, czyli od 26 marca 2020 r. Dodatkowy zasiłek przysługuje rodzicom na mocy przyjętej w marcu specustawy, która przyznaje rodzicom dziecka do ukończenia 8 lat prawo do skorzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Ujęty w tej ustawie czas wypłaty zasiłku wynosił początkowo 14 dni.

- Ponieważ zamknięcie szkół jest dłuższe rodzicom kończy się już okres prawa do dodatkowego 14-dniowego zasiłku opiekuńczego, dlatego już teraz mogą wnioskować o dalszą wypłatę. Oświadczenie należy składać tak samo jak poprzednie a sam wniosek zostanie rozpatrzony już po wejściu w życie znowelizowanych przepisów - wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – To oznacza, ze samozatrudnieni wysyłają wniosek bezpośrednio do ZUS a osoby na umowach do swojego pracodawcy – dodaje.

Ponadto rodzice mogą wystąpić o zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach, w takim przypadku będzie on przysługiwał w ramach limitu 60 dni w roku kalendarzowym. Wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie ZUS - Z-15A oraz oświadczenie o zamknięciu placówki.

- Jednak po wejściu w życie nowych przepisów, okres ten zostanie rozliczony, jako dodatkowy zasiłek i nie będzie wliczany do puli 60 dni. – zapewnia Kowalska-Matis.

Oświadczenie o dodatkowym zasiłku opiekuńczym można złożyć przez Internet. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność albo współpracująca z osobą prowadzącą działalność, dla której płatnikiem zasiłku jest ZUS, może wysłać do Zakładu oświadczenie elektronicznie - za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. O korzystaniu z zasiłku pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca - swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność gospodarczą bezpośrednio – do ZUS.

