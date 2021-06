Fundusz alimentacyjny 2021 – kiedy składać wniosek?

Wniosek o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres będzie można złożyć od początku lipca lub sierpnia 2021 r. w zależności od formy.

Fundusz alimentacyjny 2021 – wniosek

Nowy okres dla świadczeń z funduszu alimentacyjnego rozpocznie się 1 października 2021 r. i potrwa do 30 września 2022 r.

Wnioski będą przyjmowane:

od 1 lipca – drogą elektroniczną;

od 1 sierpnia – drogą tradycyjną.

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. Organy te udostępniają niezbędne formularze wniosków, a także zaświadczeń i oświadczeń. Dokumenty online można złożyć za pośrednictwem portalu Emp@tia.

Kiedy fundusz alimentacyjny wypłaca alimenty?

O świadczenia z funduszu może ubiegać się osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Świadczenia przysługują do ukończenia:

18 roku życia albo

25 roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej albo

bezterminowo - w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Co ze świadczeniami w trakcie ostatniego roku studiów? W takiej sytuacji są one wypłacane do zakończenia tego roku studiów, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 25 roku życia.

Warto pamiętać, iż alimenty z funduszu nie przysługują w przypadku umieszczenia osoby uprawnionej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej. Podobnie jest, gdy osoba uprawniona zawiera związek małżeński.

Fundusz alimentacyjny 2021 – kwota świadczeń

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

Fundusz alimentacyjny 2021 – kryterium dochodowe

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w 2021 r. przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł.

Jeżeli dochód przekroczy tę kwotę, to stosuje się tzw. zasadę złotówka za złotówkę. Osoba uprawniona otrzyma kwotę, która stanowi różnicę pomiędzy kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Jeżeli tak obliczona wysokość świadczenia będzie niższa niż 100 zł, to wsparcie nie będzie przysługiwało.

Fundusz alimentacyjny 2021 – wypłaty

Alimenty z funduszu wypłaca się w okresach miesięcznych. Ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wypłata uzależnione są od tego, kiedy zostanie złożony wniosek, co prezentuje poniższa tabela.