Bon ofertowy - nowa ustawa o rynku pracy 2019

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowej ustawy o rynku pracy. Nowe przepisy wprowadzą istotne zmiany m.in. w zakresie instytucji aktywizacji osób bezrobotnych. Oprócz istotnych zmian w zakresie już istniejących form tego rodzaju wsparcia, Ministerstwo proponuje wprowadzenie nowych narzędzi wsparcia osób poszukujących pracy. Jedną z propozycji projektodawcy jest wprowadzenie tzw. bonu ofertowego.

Bon ofertowy czyli pieniądze na poszukiwanie pracowników

Bon ofertowy to nic innego jak środki przyznawane pracodawcy przez powiatowy urząd pracy (PUP) na rekrutację pracownika za pośrednictwem profesjonalnej agencji zatrudnienia. Wsparcie w postaci bonu ofertowego będzie przyznawane w sytuacji, gdy pracodawca nie znajdzie kandydata do pracy wśród osób zarejestrowanych jako bezrobotni w powiatowym urzędzie pracy. Bon ofertowy stanowić ma więc gwarancję refundacji z Funduszu Pracy kosztów związanych ze znalezieniem osoby spełniającej wymagania określone w tej ofercie pracy, za pośrednictwem agencji zatrudnienia wybranej przez tego pracodawcę.

Tylko dla małych firm

W tym miejscu znajduje się pewien haczyk. Otóż projektodawca zaproponował by wsparcie w postaci bonu ofertowego skierowane było wyłącznie do pracodawców tj. zatrudniających do 50 pracowników, jeżeli urząd pracy nie zrealizuje oferty pracy w terminie określonym przez tego pracodawcę, nie krótszym jednak niż 14 dni od daty jej zgłoszenia do powiatowego urzędu pracy. Jak czytamy z uzasadnienia rozwiązaniem nie objęto firm średnich i dużych ponieważ zakłada się, że posiadają one wystarczające własne zasoby ludzkie i finansowe do prowadzenia własnych procesów rekrutacji lub zlecania ich podmiotom komercyjnym.

Ile można otrzymać?

Bon ofertowy będzie rekompensował pracodawcy koszty związane ze znalezieniem pracownika do wysokości podstawowego zasiłku dla bezrobotnych (847,80 zł w 2018 r.), na podstawie przedstawionej przez niego faktury, jeżeli:

zatrudniona osoba będzie osiągała wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, stanowiące podstawę podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym; upłynie okres co najmniej 90 dni od dnia zatrudnienia przez pracodawcę osoby skierowanej przez agencję zatrudnienia.

Urząd pracy będzie każdorazowo określał termin ważności bonu ofertowego.

Za rodzinę, byłego pracownika i pracownika tymczasowego, zwrotu nie otrzymasz

Projektodawca zdecydował się na pewne ograniczenia w przyznawaniu bonu ofertowego. Otóż pracodawca nie ma możliwości skorzystania z refundacji kosztów rekrutacji, jeżeli w takim trybie zdecyduje się na zatrudnienie osoby, która jest:

jego małżonkiem, rodzicem, rodzeństwem lub dzieckiem własnym lub przysposobionym;

osobą, która była zatrudniona u niego w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających otrzymanie przez pracodawcę bonu ofertowego;

pracownikiem tymczasowym.

Pracodawca, który odmówi przyjęcia osoby skierowanej przez powiatowy urząd pracy, która spełnia wymagania określone w ofercie pracy, nie będzie mógł się ubiegać o bon ofertowy przez okres 12 miesięcy od dnia odmowy.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

