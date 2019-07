Bezpieczna praca w wakacje - sprawdź firmę

Praca na wakacje

Szukasz pracy na wakacje? Sprawdź, na co zwrócić uwagę, aby ustrzec się przed nieuczciwymi pracodawcami i nie dać się oszukać.

Liczba ogłoszeń o pracę w okresie letnim zdecydowanie wzrasta. Pracodawcy szukają personelu do obsługi klientów w barach i restauracjach, na stoiskach z lodami czy owocami. Na ogół oferty skierowane są do osób młodych, uczących się. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę, aby ograniczyć ryzyko zatrudnienia w nieuczciwego pracodawcy.

reklama reklama



Na początku sprawdź czy firma istnieje

Przed aplikacją na dane stanowisko sprawdź, czy firma istnieje. Jak? Wystarczy chwila w internecie. Jednoosobowe firmy posiadają wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – strona firma.gov.pl, spółki wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – ems.ms.gov.pl. Agencje zatrudnienia z kolei, aby działać zgodnie z prawem, powinny być wpisane do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia – www.stror.praca.gov.pl.

Polecamy: Ochrona danych pracowników. Zmiany 2019

Oprócz pewności, że firma istnieje możemy uzyskać dodatkowe cenne informacje, np. czy nie jest w stanie upadłości. Co ma duże znaczenie przy płynności finansowej i wypłacie wynagrodzenia.

Odpowiedź na ofertę

W odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie o pracy wyślij tylko niezbędne minimum, czyli CV i w razie potrzeby list motywacyjny. Nie wysyłaj danych, które na etapie rekrutacji nie mogą być wymagane: PESEL, skan dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nieuczciwy nabywca danych osobowych może wykorzystać je np. w celu zaciągnięcia kredytu przez internet.

Podpisz umowę

Przed rozpoczęciem pracy, nie w trakcie i nie po tygodniowym bezpłatnym okresie próbnym, podpisz umowę. Jaką? To na ogół ustala pracodawca już na etapie zamieszczania ogłoszenia o pracy. W przypadku prac sezonowych preferowane są umowy cywilnoprawne.

[red. Pamiętaj, że w przypadku umów cywilnoprawnych (np. zlecenie, o dzieło) nie przysługuje urlop wypoczynkowy.]

Podpisując umowę, upewnij się, że nie ma tam zawiłych kruczków prawnych i jest ona dla Ciebie zrozumiała. Jeśli masz wątpliwości, nie bój się pytać. Pamiętaj, że umowa już na etapie jej podpisywania powinna być w całości uzupełniona. Nie zgadzaj się na podpis dokumentu zawierającego puste pola do uzupełnienia, np. brak informacji o wysokości wynagrodzenia.

Pracodawca, który nie odprowadza składek od umowy-zlecenia z młodym pracownikiem nie narusza przepisów prawa pracy. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych nie nakłada obowiązku odprowadzania składek za uczniów i studentów do 26. roku życia wykonujących pracę na podstawie umowy-zlecenia.