Zgłoszenie urodzenia dziecka online na GOV.pl w 5 szybkich krokach - potrzebny profil zaufany

Od 3 września 2020 r. w telewizji i internecie jest publikowany najnowszy spot Ministerstwa Cyfryzacji, który zachęca do skorzystania z tej formy zgłoszenia narodzin dziecka. To kolejna odsłona kampanii „e-Polak potrafi!”.

Zgłoszenie narodzin dziecka to obowiązek – rodzice na jego dopełnienie mają 21 dni od otrzymania karty urodzenia. Nie każdy obowiązek musi być jednak uciążliwy. Ten nie jest.



- Zgłoszenie narodzin dziecka oraz wiele innych spraw teraz załatwisz online. e-Polak potrafi! Sprawdź na GOV.pl – mówi ambasador naszej kampanii Michał Czernecki w nowym spocie.



I mówi prawdę. To właśnie na portalu GOV.pl znajdziecie e-usługę Zgłoś urodzenie dziecka . Dzięki niej, bez wychodzenia z domu, o dowolnej porze dnia i nocy, zarejestrujecie w urzędzie córkę lub syna.



- Nasza e-usługa umożliwia nie tylko zgłoszenie narodzin, ale i załatwienie kilku innych spraw. Na podstawie elektronicznego zgłoszenia kierownik Urzędu Stanu Cywilnego sporządzi akt urodzenia oraz inne dokumenty - jeden bezpłatny odpis skrócony aktu urodzenia, powiadomienie o nadaniu numeru PESEL i – jeśli maluch zostanie zameldowany – także zaświadczenie o zameldowaniu. Oczywiście wszystkie te dokumenty rodzice mogą dostać drogą elektroniczną - tłumaczy minister cyfryzacji Marek Zagórski.





e-Rodzic potrafi!

Niebawem zostaniecie rodzicami i pierwszy raz słyszycie o takiej możliwości? Chętnie, krok po kroku, wytłumaczymy jak przez internet zgłosić narodziny dziecka. Zaczynamy!

Po pierwsze – musicie podjąć decyzję, kto z Was dopełnia tego obowiązku. Mama czy tata? Rodzic, który będzie zgłaszał narodziny malucha powinien mieć profil zaufany, smartfon lub komputer i oczywiście dostęp do internetu.

Jeśli nie macie profilu zaufanego, założycie go od ręki. Jak to zrobić – tłumaczy Michał Czernecki w naszym instruktażu. Koniecznie go obejrzyjcie – trwa tylko dwie minuty.

Profil zaufany bardzo Wam się przyda i to nie raz – dzięki niemu złożycie wniosek o 500+, zyskacie szybki dostęp do swoich i dziecka e-recept, także wiele innych urzędowych spraw będziecie mogli załatwiać online.

5 szybkich kroków

Jeśli macie już profil zaufany, czas przystąpić do działania.

W internecie od razu wejdźcie na portal www.GOV.pl . Będąc na miejscu, zerknijcie w prawy górny róg strony. Znajdziecie tam wejście na konto Mój GOV. Kliknijcie i zalogujcie się profilem zaufanym. Po zalogowaniu wybierzcie e-usługę Zgłoszenie urodzenia dziecka .

Cały proces zgłaszania to tylko pięć dziecinnie prostych kroków. Oto one:

Krok 1: Oświadczasz, że jesteś rodzicem.

Krok 2: Sprawdzasz poprawność swoich danych oraz wprowadzasz dane drugiego rodzica.

Krok 3: Uzupełniasz dane dziecka (w tym imię!).

Krok 4: Wybierasz adres zameldowania dziecka i sposób odbioru dokumentów.

Krok 5: Sprawdzasz wszystkie informacje we wniosku i podpisujesz go profilem zaufanym.

W zgłoszeniu warto podać swój adres e-mail i numer telefonu. Mogą się przydać, gdyby kierownik Urzędu Stanu Cywilnego potrzebował wyjaśnień.

I już - wszystko załatwione!

Jeśli zamiast czytania, wolicie oglądanie – mamy instruktaż :)

