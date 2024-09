Niespodziewane problemy programu Podróże z klasą. Co będzie z zaplanowanymi przez szkoły wycieczkami? MEN wskazuje, co robić, by nie stracić dofinansowania. Wystarczy dopełnienie niewielkich formalności.

Program Podróże z klasą to dofinansowanie w wysokości 100 proc. kosztów wycieczki

Program Podróże z klasą budził emocje od momentu ogłoszenia go przez resort edukacji. Z jednej strony wzbudził duże zainteresowanie szkół i rodziców, bo przewidywał aż 100 proc. dofinansowania do wycieczek szkolnych i dawał szansę na udział w nich również tym mniej zamożnym uczniom. Z drugiej jednak natychmiast wywołał dyskusję dotyczącą wynagradzania nauczycieli za pracę w czasie tego rodzaju inicjatyw.

Co do zasady celem programu jest zachęcenie młodzieży do udziału w wydarzeniach związanych ze światem kultury. Warunkiem, który muszą spełnić uczestnicy jest więc to, by w ramach wycieczki uczniowie odwiedzali instytucje kultury takie jak muzea, teatry, filharmonie, centra naukowe. W ramach dwudniowej wycieczki trzeba odwiedzić dwie, w ramach trzydniowej – trzy tego rodzaju miejsca itd. Dofinansowaniu w wysokości 100 proc. kosztów podlegają wycieczki trwające od 2 do 5 dni. Wycieczka ma odbyć się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia jednej osoby nie może przekroczyć kwoty 250 zł na dobę.

Można skorygować plany wycieczek organizowanych w ramach programu

Gdy otwarto nabór wniosków do programu, okazało się, że cieszy się on gigantycznym wręcz zainteresowaniem, a środki programu, które były przyznawane na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”, zostały wyczerpane w czasie kilku minut. To skłoniło resort do przeznaczenie na realizację programu dodatkowych środków i ogłoszenia kolejnego naboru, którego przebieg był taki sam, jak podczas pierwszej tury. Z czasem, wobec zdecydowanej odpowiedzi MEN, ucichły też dyskusje dotyczące wynagradzania nauczycieli. I gdy wydawało się, że sytuacja jest już jasna i stabilna, pojawiły się nieprzewidziane problemy.

Powódź, która dotknęła we wrześniu południowo-zachodnią część Polski i pozostawiła za sobą zniszczenia, których usuwanie będzie w niektórych miejscach trwało miesiącami, nie pozwoli bowiem zrealizować planów wycieczek obejmujących te tereny. W związku z tym, jak podaje Serwis Samorządowy PAP, MEN zezwoliło na skorygowanie planów wycieczek, jeśli pierwotna trasa miała objąć tereny objęte powodzią. W takiej sytuacji organ prowadzący szkołę powinien przesłać na skrzynkę podawczą MEN pismo informujące o zmianie trasy wycieczki z wykazem nowych punktów edukacyjnych oraz numerem umowy. Takie działanie będzie „kończyło” sprawę i będzie wystarczające dla wprowadzenia zmian w pierwotnym planie. Należy jednak pamiętać o tym, że nowe punkty edukacyjne muszą być zgodne z Komunikatem Ministra Edukacji z 29 maja 2024 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Podróże z klasą”, a w czasie wycieczek uczniowie muszą skorzystać z oferty wybranych przez wnioskodawcę miejsc spośród: muzeów, galerii sztuki, teatrów, oper, filharmonii, centrów nauki, skansenów lub innych instytucji kultury.