Czym zajmuje się Minister do spraw Równości. Czy istnieje Ministerstwo Równości?

Minister do spraw Równości to nowość w składzie polskiego rządu. Stanowisko to utworzył premier Donald Tusk oraz określił zakres kompetencji tego organu państwa. Na stanowisko Ministra do spraw Równości prezydent Andrzej Duda powołał Katarzynę Kotulę. Czym zajmuje się ten członek rządu?

Rada Ministrów to – jak stanowi Konstytucja – Prezes Rady Ministrów (premier), wiceprezesi Rady Ministrów oraz ministrowie. Konstytucja przewiduje dwie kategorie ministrów. Są to:

REKLAMA

ministrowie kierujący działami administracji rządowej,

ministrowie wypełniający zadania wyznaczone im przez Prezesa Rady Ministrów.

Minister do spraw Równości należy do tej drugiej kategorii. Na to stanowisko została powołana Katarzyna Kotula. Określa się ona jako „ministra do spraw równości”.

Jakie kompetencje ma Minister do spraw Równości

Premier Donald Tusk postanowił, że Minister do spraw Równości jest ministrem, który wykonuje zadania wyznaczone przez Prezesa Rady Ministrów. Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra do spraw Równości stanowi, że do zakresu działania tego organu należy w szczególności:

realizowanie polityki rządu w zakresie problematyki równości , w tym przeciwdziałania dyskryminacji, w szczególności ze względu na tożsamość płciową, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, wiek, niepełnosprawność oraz orientację seksualną;

, w tym przeciwdziałania dyskryminacji, w szczególności ze względu na tożsamość płciową, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, wiek, niepełnosprawność oraz orientację seksualną; podejmowanie, wspieranie lub koordynowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem naruszeniom równości ;

; analiza potrzeb i przygotowanie propozycji kierunków działań z zakresu przeciwdziałania naruszeniom równości ;

; monitorowanie dobrych praktyk oraz rozwiązań dotyczących problematyki równości ;

; inicjowanie i prowadzenie dialogu społecznego w sprawach z zakresu przeciwdziałania naruszeniom równości ;

; promowanie, upowszechnianie i propagowanie zasady równości ;

; realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej.

W zakresie tak określonych zadań Minister do spraw Równości może z upoważnienia premiera żądać od organów administracji rządowej informacji, dokumentów i sprawozdań okresowych lub dotyczących poszczególnej sprawy albo rodzaju spraw. W zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań Minister do spraw Równości może ponadto:

powoływać zespoły do opracowania określonych zagadnień;

zlecać sporządzanie ekspertyz oraz innych opracowań.

Czy Minister do spraw Równości może wydawać rozporządzenia

Konstytucja stanowi, że rozporządzenia może wydawać minister kierujący działem administracji rządowej. Minister do spraw Równości nie kieruje żadnym działem administracji rządowej, wobec czego nie ma prawa wydawać rozporządzeń.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przegląd prasy i portali na INFOR.PL Subskrybuj nas na YOUTUBE!

Na mocy rozporządzenia premiera Minister do spraw Równości może natomiast, w zakresie realizacji zadań określonych przez szefa rządu, opracowywać i opiniować projekty aktów prawnych i innych dokumentów rządowych.

Czy istnieje Ministerstwo Równości

REKLAMA

Obsługę ministra (czyli organu państwa) zapewnia zazwyczaj urząd noszący nazwę „ministerstwa”. W przypadku niemal wszystkich resortów nazwy ministra – organu oraz ministerstwa – urzędu są analogiczne. Stąd na przykład obsługę Ministra Spraw Zagranicznych zapewnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministra Zdrowia – Ministerstwo Zdrowia, a Ministra Obrony Narodowej – Ministerstwo Obrony Narodowej. Inaczej jest w przypadku Ministra Nauki: urząd obsługujący ten organ nosi nazwę Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Minister do spraw Równości natomiast nie posiada „własnego” ministerstwa. Premier Donald Tusk podjął decyzję, że obsługę tego organu będzie zapewniała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Dlatego też Ministerstwo Równości nie powstało.