Strona główna » Prawo » Praca » Praca » Czas pracy » Długi weekend w listopadzie. Rząd podjął decyzję ważną dla wielu Polaków

Długi weekend w listopadzie. Rząd podjął decyzję ważną dla wielu Polaków

10 października 2025, 09:29
Adam Kuchta
Adam Kuchta
czas pracy wolne długi weekend
Długi weekend w listopadzie. Rząd podjął decyzję
shutterstock

Listopad 2025 roku przyniesie wyjątkowo korzystny układ dni wolnych od pracy. Rząd zdecydował, że 10 listopada część Polaków dostanie dodatkowy dzień wolny, co pozwoli cieszyć się aż czterodniowym weekendem. Sprawdź, kogo obejmuje decyzja i jakie prawa gwarantuje Kodeks pracy.

Listopad 2025 roku zapowiada się wyjątkowo ciekawie pod względem kalendarza dni wolnych. W tym miesiącu czekają nas dwa święta państwowe, które od lat są ważne dla pracowników i pracodawców. Pierwsze z nich to Wszystkich Świętych (1 listopada), przypadające w sobotę, a drugie to Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada), które wypada we wtorek. Ten układ sprawił, że rząd musiał podjąć decyzję w sprawie dodatkowego dnia wolnego, aby zapewnić pracownikom realne skorzystanie z przysługującego im prawa.

Dzięki odpowiednim regulacjom, dla części zatrudnionych listopad przyniesie możliwość odpoczynku przez cztery dni z rzędu. Sprawa jest jednak bardziej złożona, ponieważ nie wszyscy pracownicy automatycznie skorzystają z dodatkowego dnia wolnego. Warto przyjrzeć się bliżej przepisom prawa pracy, decyzji premiera oraz zasadom, jakie obowiązują w tym zakresie.

Podstawa prawna: Kodeks pracy jasno określa zasady w sprawie dni wolnych

Najważniejszy dla tej kwestii jest art. 130 § 2 Kodeksu pracy (ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.). Zgodnie z jego treścią: „Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.”

Przepis ten ma fundamentalne znaczenie, ponieważ gwarantuje pracownikom, że w sytuacji, gdy święto wypada w dzień wolny od pracy (najczęściej sobotę), nie tracą oni przysługującego im prawa do odpoczynku. Pracodawca ma wówczas obowiązek wyznaczyć inny dzień wolny, który zrekompensuje tę stratę.

W praktyce oznacza to, że w listopadzie 2025 r. każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę powinien otrzymać dodatkowy dzień wolny w zamian za przypadające w sobotę 1 listopada. To prawo jest niezależne od woli pracodawcy i wynika bezpośrednio z przepisów Kodeksu pracy.

Zarządzenie premiera – 10 listopada wolny w administracji

Choć obowiązek oddania dnia wolnego dotyczy wszystkich pracodawców, to w przypadku administracji rządowej sprawa została rozstrzygnięta centralnie. Premier Donald Tusk wydał zarządzenie, w którym wskazał, że: „Wyznacza się dla członków korpusu służby cywilnej dniami wolnymi od pracy z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy, o którym mowa w art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (...) dzień 10 listopada 2025 r. - z tytułu święta Wszystkich Świętych przypadającego w sobotę 1 listopada 2025 r.”

Decyzja ta oznacza, że w praktyce wiele urzędów, instytucji publicznych i organów administracji państwowej będzie w tym dniu nieczynnych. Chodzi m.in. o ministerstwa, urzędy wojewódzkie, izby administracji skarbowej czy inne jednostki wchodzące w skład korpusu służby cywilnej. Dzięki temu pracownicy tych instytucji będą mogli cieszyć się długim weekendem od soboty 8 listopada do wtorku 11 listopada.

To rozwiązanie nie jest nowością – podobne decyzje były podejmowane już wcześniej, gdy święta wypadały w sobotę. Jednak w 2025 roku znaczenie tej decyzji jest szczególnie duże, ponieważ układ kalendarza sprzyja połączeniu dnia wolnego z kolejnym ustawowym świętem.

Co z pracownikami sektora prywatnego?

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku osób zatrudnionych w sektorze prywatnym. Zgodnie z Kodeksem pracy, również im należy się dodatkowy dzień wolny w zamian za święto przypadające w sobotę. Jednak w przeciwieństwie do administracji, to pracodawca ma swobodę w wyborze, kiedy taki dzień zostanie udzielony.

Nie ma zatem pewności, że 10 listopada będzie dniem wolnym w każdej firmie. Część przedsiębiorstw zdecyduje się właśnie na ten dzień, a zatem identycznie z decyzją rządu i umożliwić pracownikom dłuższy wypoczynek. Inne firmy mogą wyznaczyć dzień wolny w zupełnie innym terminie – np. w grudniu, przed świętami Bożego Narodzenia, albo w innym dogodnym momencie dla organizacji pracy.

Warto podkreślić, że przepisy nie pozwalają na pominięcie obowiązku udzielenia dodatkowego dnia wolnego. Każdy pracodawca musi taki dzień wyznaczyć, choć jego wybór zależy od wewnętrznej polityki firmy i potrzeb organizacyjnych.

Kto na pewno skorzysta z długiego weekendu?

Analizując sytuację w listopadzie 2025 r., można wyróżnić kilka grup pracowników, których sytuacja będzie wyglądać różnie w zależności od miejsca zatrudnienia i formy umowy:

  • Pracownicy administracji rządowej i korpusu służby cywilnej – otrzymają wolne w poniedziałek 10 listopada, zgodnie z zarządzeniem premiera. Dzięki temu będą mogli cieszyć się czterodniowym weekendem od 8 do 11 listopada.
  • Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w sektorze prywatnym – mają gwarantowane prawo do dodatkowego dnia wolnego, ale termin jego udzielenia zależy od decyzji pracodawcy. Niektórzy będą mogli skorzystać z 10 listopada, inni otrzymają dzień wolny w innym okresie.
  • Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, o dzieło, kontrakt B2B) – nie mają gwarantowanego dnia wolnego na mocy Kodeksu pracy. Ich sytuacja zależy od zapisów w umowie i ustaleń z kontrahentem lub zleceniodawcą.
  • Pracownicy branż wymagających ciągłości pracy (np. medycyna, transport, handel) – również muszą mieć zagwarantowany dodatkowy dzień wolny, jednak często jest on przyznawany w innym terminie, ponieważ zakład pracy nie może całkowicie się zamknąć.

Jak zatem będzie wyglądał listopadowy kalendarz dni wolnych?

Układ listopadowych dni wolnych w 2025 r. prezentuje się wyjątkowo korzystnie dla tych, którzy będą mogli skorzystać z dnia wolnego w poniedziałek 10 listopada.

  • Sobota 1 listopada – Wszystkich Świętych (święto ustawowo wolne od pracy, przypadające w sobotę)
  • Poniedziałek 10 listopada – dzień wolny (dla administracji publicznej na mocy zarządzenia premiera, w innych firmach możliwy do ustalenia przez pracodawcę)
  • Wtorek 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości (święto ustawowo wolne od pracy)

W efekcie część Polaków będzie mogła cieszyć się aż czterema dniami wolnego z rzędu: od soboty 8 listopada do wtorku 11 listopada. Zaznaczy też, że już w grudniu również czeka nas długi weekend, bo Wigilia 24 grudnia wypada w środę, a zaraz po niej dwa dni świąteczne (25 i 26 grudnia), co oznacza, że wielu Polaków będzie mogło cieszyć się aż pięcioma dniami wolnego.

Długie weekendy są w Polsce zawsze szeroko komentowane. Z jednej strony cieszą się ogromną popularnością wśród pracowników, którzy wykorzystują je na odpoczynek, spotkania rodzinne czy krótkie wyjazdy turystyczne. Z drugiej strony, przedsiębiorcy często podnoszą argument, że dodatkowe dni wolne mogą zakłócać organizację pracy i powodować straty ekonomiczne.

W listopadzie 2025 roku sytuacja jest jednak szczególna, ponieważ obowiązek oddania dnia wolnego wynika wprost z przepisów prawa. Nie można go pominąć ani zignorować. Dla pracodawców oznacza to konieczność odpowiedniego planowania grafików i harmonogramów pracy, aby uwzględnić obowiązkowy dzień wolny. Dla pracowników to natomiast szansa na realny wypoczynek i skorzystanie z dodatkowych dni wolnych w okresie, który tradycyjnie sprzyja refleksji, zadumie i obchodom narodowych uroczystości.

Długi weekend listopadowy przede wszystkim dla pracowników administracji publicznej

Decyzja rządu w sprawie 10 listopada 2025 r. ma istotne znaczenie przede wszystkim dla pracowników administracji publicznej, którzy dzięki zarządzeniu premiera Donalda Tuska zyskają długi, czterodniowy weekend. Dla pozostałych pracowników sytuacja zależy od decyzji pracodawców, ale jedno jest pewne – każdy zatrudniony na podstawie umowy o pracę musi otrzymać dodatkowy dzień wolny w zamian za święto przypadające w sobotę 1 listopada. Podstawą prawną tego obowiązku jest art. 130 § 2 Kodeksu pracy, który jednoznacznie wskazuje, że święta przypadające w dniu innym niż niedziela obniżają wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Choć nowe regulacje mogą być odbierane różnie przez pracowników i pracodawców, to ich celem jest ochrona praw pracowniczych i zapewnienie, że nikt nie zostanie pozbawiony przysługującego mu odpoczynku. Listopad 2025 roku będzie więc dla wielu Polaków okazją do skorzystania z wyjątkowo korzystnego układu kalendarza i dłuższego wypoczynku. To przykład, jak prawo pracy, decyzje rządu i praktyka pracodawców łączą się w jedno, wpływając bezpośrednio na codzienne życie milionów osób.

Podstawa prawna:

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 lutego 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy - Dziennik Ustaw rok 2025, poz. 277

ZARZĄDZENIE NR 6 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 27 lutego 2025 r. w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy - Monitor Polski z dnia 3 marca 2025 roku, poz. 212

Źródło: INFOR
Prawo
