Emerytury stażowe to długo oczekiwana reforma umożliwiająca wcześniejsze przejście na odpoczynek osobom z długim stażem pracy (bez czekania na 60/65 lat). Projekt ma wejść w życie w 2026 r. Wiele wskazuje, że minimalne świadczenie wyniesie około 3500 zł. Kluczowy warunek to 38 lat stażu dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn oraz fakt, że emerytura musi być wyższa niż minimalna.

rozwiń >

Zasady emerytury stażowej – lat pracy

Koncepcja emerytury stażowej opiera się wyłącznie na stażu ubezpieczeniowym (okresach składkowych i nieskładkowych), a nie na wieku.

REKLAMA

REKLAMA

Według projektu, z emerytury stażowej będą mogły skorzystać osoby, które udokumentują:

• Kobiety: 38 lat stażu ubezpieczeniowego.

• Mężczyźni: 39 lat stażu ubezpieczeniowego.

REKLAMA

Obecne propozycje wskazują na minimalną wysokość świadczenia stażowego na poziomie najniższej emerytury (w 2026 r. prognozowana na ok. 2050 zł brutto). Jednak dla osób z długim stażem (np. 40 lat) i wysokimi zarobkami, faktyczna kwota może być znacznie wyższa.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Skąd prognoza 3500 zł?

Kwota 3500 zł brutto to szacunkowa, realna mediana (środkowa wartość) świadczeń, jakie mogą otrzymywać osoby spełniające tak wysokie kryterium stażowe. Osoby pracujące przez 38 lub 39 lat miały czas na zgromadzenie wysokiego kapitału i dużej liczby składek, dlatego ich indywidualnie wyliczone emerytury będą z reguły przekraczać minimalne świadczenie.

Warunek kluczowy: Wyliczona kwota musi być wyższa niż minimalna

Choć główną ideą jest możliwość wcześniejszego zakończenia pracy, należy pamiętać o jednym rygorze: Wysokość emerytury stażowej musi być wyższa niż kwota minimalnej emerytury w danym roku.

Jeśli kwota wyliczona na podstawie zgromadzonych składek jest niższa niż minimalna emerytura, świadczenie nie zostanie przyznane. Celem tego ograniczenia jest ochrona osób, które mimo długiego stażu, odprowadzały bardzo niskie składki (np. pracowały na niepełny etat).

Co wlicza się do stażu?

Przy ustalaniu prawa do emerytury stażowej ZUS uwzględnia:

1. Okresy składkowe: Okresy opłacania składek na ubezpieczenie społeczne (np. praca na umowę o pracę, prowadzenie działalności gospodarczej).

2. Okresy nieskładkowe: Ograniczone do jednej trzeciej okresów składkowych (np. urlop wychowawczy, zasiłek chorobowy, nauka w szkole wyższej, służba wojskowa).

Oznacza to, że do stażu pracy liczy się zarówno czas faktycznej pracy, jak i czas, w którym ubezpieczony nie pracował z przyczyn niezależnych (np. choroba).

Kto może skorzystać z emerytury stażowej w 2026 r.?

Na wcześniejszą emeryturę mają szansę osoby, które:

• Rozpoczęły aktywność zawodową (np. umowa o pracę, nauka zawodu) w wieku 18 lat (wtedy w 2026 r. osiągną 38 lat stażu) lub wcześniej.

• Posiadają udokumentowany staż pracy ubezpieczeniowej (zaświadczenia, świadectwa pracy, formularz ZUS Rp-7).

• Ich indywidualnie wyliczone świadczenie przekracza minimalną emeryturę na dany rok.

Jak złożyć wniosek i co udokumentować?

Ponieważ emerytury stażowe to nowy rodzaj świadczenia, ZUS będzie wymagał złożenia dedykowanego wniosku. Konieczne będzie dołączenie pełnej dokumentacji:

1. Formularz ZUS Rp-6: Wniosek o ustalenie okresów składkowych i nieskładkowych.

2. Formularz ZUS Rp-7: Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu za wszystkie lata pracy (jest kluczowy do udokumentowania stażu).

3. Świadectwa pracy oraz wszelkie inne dokumenty potwierdzające staż (np. zaświadczenia o służbie wojskowej, dyplomy ukończenia studiów).

Ważne! Choć projekt ma wejść w życie w 2026 r., ZUS zachęca do uporządkowania dokumentacji (zwłaszcza zgromadzenia ZUS Rp-7) już dziś, aby uniknąć opóźnień w momencie składania wniosku.

Podstawa Prawna

Projekt Ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS – w trakcie prac legislacyjnych (numer projektu może ulec zmianie). Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. z 2024 r. poz. 1765 ze zm.).