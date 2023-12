Do niedawna firmy cateringowe czekały na Boże Narodzenie licząc przede wszystkim na duże zarobki z obsługi firmowych wigilii i gwiazdkowych przyjęć dla pracowników. Po pandemii, gdy spowszedniało zamawianie jedzenia do domu, rosną obroty branży gastronomicznej z obsługi prywatnych klientów. Zamawianie gotowych potraw na rodzinną Wigilię czy na świąteczny stół w czasie Bożego Narodzenia to już nie fanaberie leniwych czy zmęczonych gospodarzy niemal gotowych świątecznych kolacji, śniadań czy obiadów, ale coraz powszechniejsza praktyka.

Tradycja Bożego Narodzenia spędzanego wyłącznie w domach przy suto zastawionych stołach i biesiadowania przerywanego tylko Pasterką czy spacerem do rodziny by tam znów zasiąść przy stole powoli przechodzi do historii i staje się stereotypem polskich tradycji bożenarodzeniowych. Teraz coraz więcej rodzin wykorzystuje okres Bożego Narodzenia i Nowego Roku na rodzinne wyjazdy – chcąc odpocząć a nie najpierw tracąc czas i siła na przygotowania, by potem pod presją obyczaju obciążać żołądki i wątrobę.

Coraz więcej tych, którzy na Boże Narodzenie zostają w domach także mocno ogranicza tradycyjne przygotowania, zamawiając gotowe potrawy, ciasta czy wyroby garmażeryjne, które ułatwią przygotowanie tradycyjnej wieczerzy wigilijnej nawet tylko dla domowników lub świąteczny obiad dla szerszego grona konsumentów.

Świąteczny catering zamiast domowej kuchni: dlaczego coraz bardziej popularny

Ankietowani w badaniu dla SmartLunch wyjaśnili, że decydują się na zamawianie gotowych potraw przede wszystkim ze względu na oszczędność czasu i wygodę (76 proc.).

Co druga osoba zwraca uwagę na redukcję stresu związanego z gotowaniem, natomiast 23 proc. wskazało, że ważne jest dla nich wsparcie lokalnych restauracji i dostawców jedzenia. Kwestia ta jest istotna dla co czwartego mężczyzny i dla co piątej kobiety.

Niewielu badanych, bo jedynie 9 proc. odpowiedziało, że zamawia catering świąteczny ze względu na wyższą jakość dostarczanych potraw.

Co ciekawe aż 55 proc. badanych zadeklarowało, że w tym roku skorzysta z usług firmy cateringowej w takiej czy innej formie, podczas gdy jeszcze na początku dekady było to niespełna 20 procent!

– Interesującym zjawiskiem, które obserwujemy w tym roku, jest rosnące zainteresowanie zamawianiem cateringu świątecznego bezpośrednio do domu – to wyraźny sygnał, że konsumenci poszukują wygodnych, ale jednocześnie wysokiej jakości rozwiązań, aby celebrować święta – mówi Mateusz Tałpasz, CEO SmartLunch.

Jak wskazuje ekspert, do tej pory powszechnym zjawiskiem był jedynie catering dla firm.

– Okres świąteczny to dla branży gastronomicznej czas wyjątkowo intensywny, pełen wyzwań, ale również ogromnych możliwości. Grudzień charakteryzuje się wzmożoną aktywnością, z wigiliami pracowniczymi na czele. Firmy często decydują się na organizowanie świątecznych kolacji w swoich siedzibach lub bookują miejsca w restauracjach, aby uczcić ten wyjątkowy czas z pracownikami – dodaje ekspert.

Catering prywatnie na Boże Narodzenie: co zamawiają Polacy

Wśród potraw, które najchętniej zamawiają badani dominują świąteczne klasyki, a do najpopularniejszych dań należą:

pierogi i inne dania mączne (wybiera je 69 proc.);

dania mięsne (38 proc.);

desery i ciasta (34 proc.);

ryby i dania z ryb (33 proc.);

dania z kapusty, jak bigos, kapusta z grzybami (27 proc.).

Jednak nie każda firma cateringowa może liczyć na prywatne zamówienia – są takie, którym trudno wyrwać się poza zlecenia na obsługę firmowych Wigilii. Dlaczego?

Kluczowe znaczenie ma jakość usługi – i to jakość rozumiana dość kompleksowo, od jakości potraw po gwarancję dostarczenia ich w pożądanym czasie do domu.

Dla 62 proc. badanych czynnikiem decydującym o wyborze konkretnej firmy jest jakość składników, których używa ona do gotowania potraw - uwagę na to zwracają głównie kobiety (69 proc.), jednak jest to istotne również dla 57 proc. ankietowanych mężczyzn. Ponad połowa respondentów (55 proc.) kieruje się ceną.

Z kolei 30 proc. ankietowanych wybiera dostawców, u których może zamówić jedzenie dla mniejszej liczby osób. Taka sama grupa zaznaczyła, że liczy się dla niej możliwość dostarczenia cateringu bezpośrednio do domu.

Niewiele osób (12 proc.) zwraca natomiast uwagę na opcję personalizacji zamówień, tj. dostosowanie potraw do specjalnej diety, np. bezglutenowej czy bezlaktozowej.

Dlaczego połowa badanych nie kupi na święta gotowych potraw

Jak się okazuje, także kwestie jakości – poza fundamentalnym przywiązaniem do tradycji – stoją za wyborami tych Polaków, którzy nie dopuszczają obecności na wigilijnym i świątecznym stole gotowych potraw – kupionych lub zamówionych w firmie cateringowej.

Ankietowani wolą bowiem jakość potraw przyrządzonych w domu i uważają, że jest ona wyższa (51 proc.). Dla 33 proc. świąteczny catering jest natomiast za drogi; właśnie z tego powodu 41 proc. kobiet nie zamówi gotowych dań na wigilijny stół.

Z kolei wśród mężczyzn jedynie 26 proc. rezygnuje z cateringu, ponieważ jest to dla nich zbyt duży wydatek. Zaledwie 6 proc. ankietowanych nie zdecyduje się na niego ze względu na kwestie ekologiczne.

–Obserwując wzrost zainteresowania branżą cateringową w okresie świątecznym, możemy śmiało mówić o ewolucji potrzeb konsumentów i zmieniających się trendach. To właśnie teraz firmy gastronomiczne mają szansę wykazać się kreatywnością, elastycznością i zdolnością do dostosowania swoich usług do zróżnicowanych oczekiwań rynku – komentuje Mateusz Tałpasz.