W 2026 r. będą 3 rewolucyjne ustawy! Polski ustawodawca bierze się za: podgrzewane wyroby tytoniowe (smakowe), e-papierosy (zarówno z nikotyną, jak i bez), woreczki z syntetyczną nikotyną oraz inne produkty nikotynowe - które kupimy tylko w aptece

Co dopiero wejdzie w życie nowa ustawa ograniczająca handel tytoniem. A tu Ministerstwo Zdrowia pracuje nad dwoma kolejnymi ustawami. Zmian dla palaczy ciąg dalszy! Czy to będzie koniec rynku tytoniowego w takim kształcie jak obowiązuje aktualnie? Czy po tych 3 nowych ustawach będzie krach? No i co na to młodzież i palacze, których zmiany dotkną bezpośrednio. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) jasno wskazuje, że atrakcyjne smaki i zapachy (np. owocowe czy mentolowe) przyciągają młodych ludzi i zwiększają ryzyko uzależnienia.