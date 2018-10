Jak dbać o bezpieczeństwo w okresie Wszystkich Świętych?

Zadbajmy wspólnie o bezpieczeństwo w okresie Wszystkich Świętych

W związku z dniem Wszystkich Świętych, odwiedzamy groby bliskich i wyjeżdżamy na oddalone od miejsca zamieszkania cmentarze. Jest to okres, w którym powinniśmy zachować szczególną ostrożność, by nie paść ofiarą przestępców.

W tym roku dzień Wszystkich Świętych przypada w środku tygodnia (w czwartek). Niewątpliwie pozwoli to na rozłożenie odwiedzin grobów bliskich na kilka dni. Nieco mniejszy tłok i ruch w okolicach cmentarzy nie powinien jednak uśpić naszej czujności, ponieważ w tym właśnie czasie częściej niż zwykle dochodzi do kradzieży na cmentarzach, w środkach komunikacji publicznej oraz włamań do domów i mieszkań.

Pamiętajmy, aby wyjeżdżając z domu, mieszkania, zadbać o odpowiednie jego zabezpieczenie. Wychodząc sprawdźmy, czy wszystkie okna i drzwi są zamknięte, kurki z gazem zakręcone i wyłączone piecyki elektryczne. Warto również poprosić zaufanego sąsiada, by zwrócił uwagę na nasz dom czy mieszkanie, wyjmował zostawione w drzwiach ulotki, a w razie zauważenia czegoś niepokojącego, natychmiast nas o tym powiadomił.

Wybierając się na cmentarz, nie zabierajmy, o ile to możliwe, większych kwot pieniędzy, biżuterii oraz innych wartościowych przedmiotów. Warto mieć odliczoną na zakupy kwotę pieniędzy i trzymać ją w innym miejscu niż portfel i dokumenty. W trakcie płacenia za zakupy, nie pokazujmy, ile pieniędzy mamy przy sobie.

Pamiętajmy również, by podczas porządkowania grobów nie zostawiać, nawet na chwilę, torebki lub saszetki na pomniku czy ławce. Parkując samochód przed cmentarzem również nie zostawiajmy w nim w widocznym miejscu wartościowych przedmiotów lub dokumentów. Starajmy się parkować na strzeżonych lub dozorowanych parkingach, w miejscach oświetlonych i często uczęszczanych. Wysiadając, sprawdźmy czy drzwi i okna w aucie są zamknięte.

Unikajmy samotnego chodzenia na cmentarz po zmroku. Wybierając się tam z dziećmi lub starszymi osobami cierpiącymi na zaburzenia pamięci, pilnujmy, by zbytnio się nie oddalały, pamiętajmy, że w tłumie łatwo się zagubić. W takim przypadku pomoże umieszczona w ubraniu kartka z numerem telefonu do rodziny zagubionej osoby.

Robiąc zakupy w sklepach lub na przycmentarnych stoiskach albo podróżując komunikacją miejską, szczególnie w miejscach zatłoczonych uważajmy na kieszonkowców. Torebka powinna być obowiązkowo zamknięta, umieszczona z przodu, w zasięgu wzroku, portfel schowany w głębiej położonej, zapinanej, wewnętrznej przedniej kieszeni.

Jak co roku w okolicach dnia Wszystkich Świętych na ulicach pojawią się dodatkowe policyjne patrole, które nie tylko będą dbały o nasze bezpieczeństwo, ale także służyły pomocą. Niezależnie od tego warto pamiętać, że nasze bezpieczeństwo w dużym stopniu zależy również od nas samych.

