Wyrok TK w sprawie zniesienia górnego limitu składek na ZUS odroczony

TK: w środę wyrok ws. noweli o zniesieniu górnego limitu składek na ZUS

Do środy do godz. 10.00 odroczył we wtorek Trybunał Konstytucyjny ogłoszenie wyroku w sprawie nowelizacji dotyczącej zniesienia górnego limitu składek na ZUS. Pierwotnie wyrok miał zapaść we wtorek o godz. 12.00, ale około godz. 12.30 prezes TK Julia Przyłębska poinformowała o zmianie decyzji.

We wtorek przed południem TK zakończył rozprawę w pełnym składzie. Nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – przed jej podpisaniem – prezydent Andrzej Duda skierował do TK na początku stycznia. Zastrzeżenia głowy państwa, podniesione we wniosku, dotyczyły dochowania standardów procesu legislacyjnego, m.in. niewłaściwego trybu zaopiniowania ustawy przez Radę Dialogu Społecznego, związki zawodowe i organizacje pracodawców.

Sprawę tę TK zaczął badać pod koniec października. Wówczas Trybunał m.in. wysłuchał strony postępowania i zdecydował o odroczeniu rozprawy do 13 listopada. Po wznowieniu rozprawy nie pojawiły się nowe pytania sędziów TK do stron.

Prezydencka minister Anna Surówka-Pasek powiedziała, że ustawa narusza regulacje konstytucyjne z powodu niedochowania wymogu konsultacji z reprezentatywnymi związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców i z Radą Dialogu Społecznego.

"Wszystkie te mankamenty popełniane na etapie postępowania ustawodawczego doprowadziły, że regulacje przyjęte przez ustawę nie są regulacjami, które byłyby korzystne, a ponadto nie uwzględniają tych stanowisk, które były zgłaszane przez stronę społeczną" – dodała.

Reprezentujący Sejm poseł Marek Ast (PiS) powiedział przed TK, że podtrzymuje wnioski, które są zawarte w stanowisku Sejmu. Prosił TK o stwierdzenie, że ustawa jest zgodna, m.in. z art. 2, 7 i art. 59 konstytucji. Stanowisko o konstytucyjności ustawy podtrzymał też zastępca prokuratora generalnego prokurator Robert Hernand.

Po przedstawieniu przez strony końcowych stanowisk prezes Przyłębska zamknęła rozprawę i poinformowała, że wyrok zostanie ogłoszony we wtorek w południe. Około godz. 12.30 pełny skład TK wyszedł na salę rozpraw, ale prezes Przyłębska poinformowała, że wyrok zostanie ogłoszony 14 listopada o godz. 10.00.

Po zakończeniu rozprawy Ast zwrócił uwagę w rozmowie z dziennikarzami, że skrócenie terminu przesłania opinii do projektu przez związki zawodowe i przedstawicieli Rady Dialogu Społecznego nie było dotąd podstawą do stwierdzenia niekonstytucyjności ustawy. Jego zdaniem podczas prac w Sejmie przedstawiciele pracodawców i związków zawodowych mogli się wypowiedzieć o proponowanych rozwiązaniach.