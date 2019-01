Podwyżki dla żołnierzy od stycznia 2019 r.

Podwyżki dla żołnierzy 2019

MON przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie podwyższenia uposażeń żołnierzy

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia szefa MON wprowadzającego podwyżki dla żołnierzy - wyniosą one od 200 do 550 zł. MON zaproponowało skrócenie terminu uzgodnień do pięciu dni po to, by podwyżki jak najszybciej trafiły do wojskowych.

reklama reklama

Uzasadnienie podwyżek

W uzasadnieniu do rozporządzenia ministra Obrony Narodowej wprowadzającego podwyżki dla żołnierzy poinformowano, że w 2019 r. fundusz uposażeń żołnierzy zawodowych został określony na poziomie 7,221 mld zł. Taka suma uposażeń dotyczy zaplanowanej liczby 108 828 żołnierzy zawodowych.

Polecamy: Huawei groźny dla bezpieczeństwa państwa? Zakaz korzystania ze sprzętu to za mało

Wyższe wynagrodzenie od 1 stycznia 2019 r.

Nowe stawki uposażeń zasadniczych obowiązywać będą od dnia 1 stycznia 2019 r. Oznacza to konieczność zwiększenia wydatków budżetowych przeznaczonych na uposażenia i dodatki za wieloletnią służbę o ok. 710 mln zł.

Podwyżki od 200 zł do 550 zł

W projekcie rozporządzenia zaproponowano podwyższenie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych w poszczególnych grupach uposażenia od 200 zł do 550 zł, w zależności od stopnia etatowego.

Polecamy: Jak przygotować się do zmian 2019. Podatki, rachunkowość, prawo pracy i ZUS.

Podwyżki dla żołnierzy korpusu szeregowych 2019

Podwyżki dla żołnierzy korpusu szeregowych – mają wynieść 450 zł (dla szeregowego i starszego szeregowego - co stanowi wzrost uposażenia zasadniczego odpowiednio o 14,1 proc. i o 13,8 proc.).

Podwyżki dla żołnierzy korpusu podoficerów 2019

Dla żołnierzy korpusu podoficerów – będzie to 410 zł (dla plutonowego) do 550 zł (dla chorążego - co stanowi wzrost uposażenia zasadniczego od 10,9 proc. do 13 proc.).

Podwyżki dla oficerów i generałów 2019

Oficerowie dostaną od 300 zł (pułkownik ) do 530 zł (kapitan) - co stanowi wzrost uposażenia zasadniczego od 3,4 proc. do 10,7 proc. Generałowie dostaną od 200 zł (dla generała) do 350 zł (dla generała brygady) - co stanowi wzrost uposażenia zasadniczego od 1,3 proc. do 3,7 proc.).

Wynagrodzenie szeregowego, starszego szeregowego, kaprala, starszego kaprala i plutonowego 2019

Po podwyżce wynagrodzenie szeregowego będzie wynosić 3650 zł, a starszego szeregowego 3720 zł. Uposażenie kaprala wyniesie 4140 zł, starszego kaprala - 4190 zł, a plutonowego - 4240 zł.