Ojcowie coraz częściej na urlopie rodzicielskim

Popularność urlopów rodzicielskich

Coraz większą popularnością cieszą się urlopy rodzicielskie. Tylko w styczniu br. z urlopów przeznaczonych dla rodziców skorzystało niemal 290 tys. osób – 268,9 tys. kobiet i 18,1 tys. mężczyzn. Dla porównania, w styczniu 2018 r. z urlopu takiego skorzystało 17,3 tys. ojców.

Coraz więcej ojców

Jak wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w styczniu br. z urlopu rodzicielskiego skorzystało łącznie 287 tys. osób. Zdecydowana większość to kobiety – 268,9 tys. Jednak z urlopu korzystali również ojcowie – w ubiegłym miesiącu było ich 18,1 tys. Dla porównania, w tym samym okresie przed rokiem z urlopu rodzicielskiego skorzystało 17,3 tys. mężczyzn.

Urlop macierzyński + urlop rodzicielski = 52 tygodnie

Od 2 stycznia 2016 r. obowiązują dwa rodzaje urlopów związane z narodzinami dziecka: urlop macierzyński (20 tygodni) oraz urlop rodzicielski (32 tygodnie). Razem daje to 52 tygodnie. W przypadku narodzin wieloraczków, długość urlopów wynosi odpowiednio od 31 do 37 tygodni urlopu macierzyńskiego oraz do 34 tygodni urlopu rodzicielskiego. Razem może to być od 65 do nawet 71 tygodni, w zależności od liczby dzieci.

Z urlopu rodzicielskiego można skorzystać bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, jednorazowo lub w maksymalnie 4 częściach. Rodzice mają czas na jego wykorzystanie aż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy 6 lat. Pracodawca nie może odmówić rodzicowi urlopu ani zwolnić go w jego trakcie.

Podział urlopów między rodziców

Pierwsze 14 tygodni urlopu macierzyńskiego przeznaczone jest wyłącznie dla matki. Resztą urlopu rodzice mogą dzielić się między sobą.

Urlop ojcowski

Ojcom dzieci, oprócz urlopu rodzicielskiego, przysługuje również specjalny dwutygodniowy urlop ojcowski, który mogą wykorzystać w ciągu 2 lat od narodzin dziecka. Urlop ten można podzielić na 2 części i skorzystać z niego w dowolnie wybranym przez siebie momencie, uwzględniając wiek dziecka.

Wsparcie finansowe - 1000 zł miesięcznie

Wsparcie finansowe przez rok po urodzeniu dziecka otrzymają także osoby, które ze względu na swoją sytuację zawodową nie mogą korzystać z urlopów rodzicielskich. 1000 zł miesięcznie przez rok po urodzeniu dziecka otrzymają bezrobotni, studenci, rolnicy oraz pracujący na umowach o dzieło.