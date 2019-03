Ustawa na wypadek twardego Brexitu uchwalona

Na 78 posiedzeniu Sejmu w dniach 13-15 marca 2019 r. Sejm uchwalił ustawy przygotowane przez rząd na wypadek tzw. twardego Brexitu . Nowe uregulowania dotyczą m.in. przepisów określających zasady pobytu w Polsce obywateli brytyjskich, uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych na Wyspach, zabezpieczenia interesów polskich klientów instytucji finansowych, które mają siedzibę w Wielkiej Brytanii.

Izba zajmowała się przygotowaniami na wypadek bezumownego opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Wśród propozycji są przepisy dot. zasad pobytu w Polsce obywateli brytyjskich. Zgodnie z projektem, będą oni mieli czas do 31 grudnia 2020 r. na złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt stały lub czasowy na terenie RP. Regulacje obejmują również świadczenia, sprawy prowadzenia działalności gospodarczej, delegowania pracowników, roszczeń pracowniczych, uczestnictwa w obrocie gospodarczym, przystępowania do powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i uznawania dokumentów stwierdzających posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o projekcie ustawy o uregulowaniu niektórych spraw związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z UE i EWEA bez zawarcia umowy, przedstawił poseł Arkadiusz Czartoryski.

reklama reklama

Polecamy produkt: Multimedialny pakiet wiedzy: 6 kluczowych zmian 2019 – KADRY.

W razie tzw. twardego Brexitu uregulowane ma być także uznawanie kwalifikacji zawodowych nabytych na Wyspach. W rządowym projekcie ustawy o uregulowaniu niektórych spraw związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z UE i EWEA bez zawarcia umowy, wskazano zasady i możliwość uznawania w Polsce kwalifikacji zawodowych nabytych w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży przedstawił poseł Andrzej Kryj. Do III czytania projektu ustawy Izba przystąpiła niezwłocznie, w piątek (15 marca 2019 r.).

Zobacz również: Uznawanie kwalifikacji zawodowych w przypadku twardego brexitu