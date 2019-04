Potwierdzenie tożsamości na poczcie za pomocą aplikacji mObywatel

Ze smartfonem po „polecony”, czyli mObywatel na poczcie

Duża zmiana na poczcie. Od 23 kwietnia użytkownicy aplikacji mObywatel będą mogli używać jej na poczcie do potwierdzania tożsamości przy odbiorze przesyłek poleconych.

Używanie aplikacji mObywatel przy odbiorze przesyłek poleconych dotąd nie było możliwe – uniemożliwiały to przepisy. Minister Infrastruktury zmienił jednak rozporządzenie, które to reguluje – od 23 kwietnia przy odbiorze przesyłki poleconej tożsamość można już potwierdzić także przy pomocy smartfona.

– Sprawdzaliśmy, w jakich sytuacjach Polacy najczęściej używają dowodu osobistego. Okazało się, że właśnie na poczcie, podczas odbierania listów poleconych. Dlatego jest tak ważne , by również tam można używać aplikacji mObywatel do potwierdzania tożsamości – mówi Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji.

Klienci Poczty Polskiej będą mogli odbierać przesyłki pocztowe listy i paczki (w tym usługi kurierskie) w obrocie krajowym i zagranicznym. mObywatel to oficjalna rządowa aplikacja, która umożliwia potwierdzanie tożsamości przy pomocy smartfona. Nie jest „zamiennikiem” dowodu osobistego (choćby z uwagi na wymogi państw strefy Schengen).

– Każdy dorosły obywatel ma obowiązek posiadać dowód osobisty, ale nie musi go mieć przy sobie. Jeśli akurat go ze sobą nie mamy, a okaże się potrzebny – wtedy przyda się aplikacja mObywatel. Tym bardziej, że komórki zazwyczaj mamy przy sobie – mówi Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji. – Dzięki aplikacji zawsze i wszędzie mamy więc dostęp do odzwierciedlenia wszystkich danych z naszego dowodu osobistego.

W aplikacji są dokładnie te same dane, co w dowodzie osobistym użytkownika: jego imię i nazwisko, zdjęcie (to samo, co w dowodzie), data urodzenia, numer PESEL, numer i termin ważności dokumentu, a także informacja, kto wydał dowód osobisty.

Od zeszłego roku aplikacja zyskała umocowanie prawne i można jej używać wszędzie tam, gdzie nie jest potrzebny tradycyjny, plastikowy dowód osobisty. A więc możemy jej używać np. na recepcjach, przy zakładaniu kart lojalnościowych, w hotelach, wypożyczalniach sprzętu sportowego, czy przy wejściu na basen lub siłownię. Z aplikacji nie skorzystamy natomiast przy potwierdzaniu tożsamości w sądzie czy u notariusza, bo tam potrzebujemy dowodu osobistego.

Aplikacji mObywatel nie możemy użyć też za granicą, ale dla bezpieczeństwa warto ją ściągnąć przed wyjazdem do innego kraju. W razie utraty dokumentów ułatwi ona weryfikację naszej tożsamości np. w polskim konsulacie.

Aplikacja jest stale rozwijana. Już teraz – poza mTożsamością – uczniowie korzystający ze smartfonów z systemem Android mogą mieć tam mLegitymację szkolną. Wkrótce dołączą do nich studenci z mLegitymacją studencką. Niebawem szykujemy też coś dla kierowców – usługę mPojazd, czyli odwzorowanie danych z dowodu rejestracyjnego naszego auta.

Aby ściągnąć aplikację, użytkownicy smartfona powinni wejść do sklepu z aplikacjami. Pobranie i korzystanie z aplikacji mObywatel jest bezpłatne. By móc przy jej pomocy potwierdzać tożsamość, do aktywacji potrzebny jest Profil Zaufany.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

