V edycja Mistrzostw Kadry BHP

Weź udział w V edycji Mistrzostw Kadry BHP i wygraj Macbook Air!

7 maja 2019 roku startuje V edycja ogólnopolskiego konkursu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Może w nim wziąć udział każdy zainteresowany tą tematyką. Najlepsi uczestnicy powalczą o atrakcyjne nagrody: laptopa MacBook Air 13, kamerę GoPro HERO 7 i smartband FITBIT Charge 3.

Mistrzostwa Kadry BHP to największy w Polsce konkurs branżowy, który nie tylko popularyzuje zagadnienia z zakresu bhp, ale przede wszystkim umożliwia stworzenie prestiżowego rankingu znawców tej tematyki. – Właśnie rozpoczynamy V edycję konkursu, który z roku na rok zyskuje na popularności. Mamy nadzieję, że i tym razem nie zabraknie pasjonatów tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy. Udział w Mistrzostwach to dla nich nie tylko doskonała okazja sprawdzenia swojej wiedzy merytorycznej, inspiracja do jej poszerzania, ale również możliwość do spotkania się z ludźmi z branży i szansa na wygranie atrakcyjnych nagród – mówi Marek Maszewski, dyrektor działu nadzoru SEKA S.A. i przewodniczący Komisji Konkursowej.

W celu przystąpienia do I etapu konkursu wystarczy rozwiązać test jednokrotnego wyboru, składający się z 30 pytań. Jest on dostępny na stronie http://bit.ly/MistrzostwaKadryBHP2019 do dnia 26 maja. Pięćdziesiąt osób, które uzyskają najwyższą liczbę punktów, powalczy o tytuł Mistrza Kadry BHP w II etapie konkursu w dniach 7-10 czerwca. Będzie się on składać z 20 pytań zamkniętych oraz 5 wymagających opisowego rozwiązania. Pytania przygotował zespół ekspertów, który będzie również oceniał nadesłane prace, a najpóźniej 27 czerwca wyłoni Mistrza Kadry BHP. Organizatorem konkursu jest Koalicja Bezpieczni w Pracy, którą tworzą firmy CWS, PW Krystian, Lafarge, TenCate SEKA S.A., Inter Cars, DHL Parcel i DHL Supply Chain.

Na uczestników poza atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi czekają między innymi zaproszenia na TenCate Experience Day i Forum Nowoczesne BHP organizowane przez firmę Movida oraz aplikacja Xperton do tworzenia i zarządzania szkoleniami ufundowana przez Portal Kultura Bezpieczeństwa.

Zmagania uczestników oceniać będzie Komisja Konkursowa w składzie:

Tadeusz Zając , Ekspert BHP Pracodawców RP, b. Główny Inspektor Pracy

Witold Polkowski , Ekspert BHP

Ewa Gawrysiak , Menedżer ds. Klientów Końcowych na Europę Wschodnią i Rosję w firmie TenCate Protective Fabrics, członek Koalicji Bezpieczni w Pracy

Patronów honorowych reprezentują:

Irena Sajkowska , Główny Specjalista w Departamencie Prewencji i Rehabilitacji ZUS

mł. bryg. dr inż. Anna Prędecka, Dziekan Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie

Swoim patronatem medialnym konkurs objęły najważniejsze ogólnopolskie i branżowe media:

Miesięcznik ATEST Ochrona Pracy

Miesięcznik Promotor BHP

Miesięcznik Bezpieczny Magazyn

Magazyn Personel Plus

Portal Kultura Bezpieczeństwa

Portal portalbhp.pl

Portal gratka.pl

Portal log4.pl

Targi Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle

Patroni merytoryczni:

Patroni medialni: