Program PO WER - m.in. integracja społeczno-zawodowa więźniów i Romów

Program PO WER (Wiedza Edukacja Rozwój)

Zmniejszanie liczby osób zagrożonych ubóstwem, wsparcie rodziny, pomoc w powrocie na rynek pracy oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych – to główne wyzwania, które realizują projekty finansowane ze środków PO WER. Ich wdrażanie monitoruje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

– Dziękuję. Wy mi kiedyś pomogliście i ja też chciałbym, teraz pomóc – mówi 24-letni Daniel, uczestnik projektu „Nowa Droga – wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze”, który był bezpośrednio skierowany do 40 byłych więźniów w wieku do 29 roku życia. Projekt został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020).

reklama reklama



Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiada m.in. za wdrażanie projektów mających na celu bezpośrednie wspieranie osób młodych, integrację społeczno-zawodową więźniów oraz osób pochodzących ze społeczności romskiej. Działania obejmują także rozwój zawodowy. Łącznie na lata 2014-2020 jest 479 mln euro, czyli około 2 mld zł.

Polecamy: Psychologiczny GPS. Jak zadbać o siebie, stawiać zdrowe granice i tworzyć budujące relacje.

350 kilometrów do przejścia, aby wyjść na prostą

Daniel nie jest jedynym uczestnikiem, który zmienił swoje życie. – Dzięki projektowi znalazłem mieszkanie i pracę w myjni parowej. Mam dziewczynę. Nie chcę wracać do dawnego życia – mówi 28-letni Patryk, uczestnik projektu „Nowa Droga – wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze”.

– Uczę się dystansu, cierpliwości. Widzę, że nie wszystko muszę mieć, że nie jestem pępkiem świata. Że muszę sama zawalczyć o to, co chcę dostać. Zobaczymy, czy uda mi się to przełożyć na życie, kiedy przyjadę do domu – mówi 26-letnia Milena. Z kolei 27-leni Dominik stwierdza: – Jestem dumny z siebie, dumny z tego, że dałem radę.

Daniel, Milena i Dominik są uczestnikami „Nowej Drogi”. Za projektem stoi Stowarzyszenie POSTIS. – Obecnie realizujemy II edycję tego projektu. Głównym celem jest podniesienie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia młodych, byłych więźniów. W ramach projektu „Nowa Droga” były więzień i opiekun–resocjalizator idą razem, szlakiem św. Jakuba, 350 km, na trasie Lublin – Kraków, niezależnie od warunków pogody i pory roku. Podczas wyprawy uczestnicy zwiększają motywację do pozytywnej zmiany postawy życiowej – mówi Barbara Bojko-Kulpa, prezes Stowarzyszenia POSTIS. Dodaje, że praca z byłymi więźniami tą metodą jest skuteczna i prowadzi do ich powrotu do społeczeństwa.