Powstanie Fundusz Podnoszenia Kompetencji i Kwalifikacji?

• Pracodawcy i związkowcy z Rady Dialogu Społecznego poparli pomysł Konfederacji Lewiatan utworzenia Funduszu Podnoszenia Kompetencji i Kwalifikacji (FPKiK).

• Nowy fundusz ma wspierać pracowników w procesie ciągłego uczenia się w miejscu pracy.

Strona społeczna Rady Dialogu Społecznego 18 września 2019 roku podjęła uchwałę popierającą projekt utworzenia Funduszu Podnoszenia Kompetencji i Kwalifikacji, zgłoszony przez Konfederację Lewiatan. Celem tej inicjatywy jest stworzenie mechanizmu, który w sposób stabilny i przewidywalny będzie wspierał pracowników w procesie ciągłego uczenia się w miejscu pracy.

Środki FPKiK będą przeznaczone na kształcenie w różnych formach, zgodnie z potrzebami określonymi przez pracodawcę:

pracowników,

osób współpracujących, które mają gwarancję otrzymania minimalnej stawki godzinowej,

kandydatów do pracy, z którymi pracodawcy zawarli umowę przedwstępną o pracę.

- Fundusz będzie zasilany z odpisu ze składki na Fundusz Pracy (wysokości 0,8% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) oraz ze środków pracodawcy na poziomie co najmniej 20% wydatków funduszu, co zapewni racjonalność gospodarowania zgromadzonymi środkami. Pieniądze będą gromadzone na osobnym rachunku, a maksymalna długość okresu ich kumulowania wynosić będzie 24 miesiące, co zapewni nie tylko możliwość kontroli prawidłowości ich wykorzystania, ale również zapewni pracodawcom średniookresowe planowanie działań rozwojowych - mówi Monika Fedorczuk, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

O określeniu zasad przeznaczania środków FPKiK na poszczególne formy podnoszenia kompetencji i kwalifikacji będzie decydował pracodawca w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związków zawodowych lub przedstawicielstwem załogi. Założono również udział strony pracowniczej w określaniu maksymalnego poziomu finansowania form podnoszenia kompetencji i kwalifikacji na jednego pracownika oraz opracowanie planu wydatków.

Utworzenie FPKiK będzie dobrowolne dla pracodawcy - skorzystanie z nowej możliwości wyklucza ubieganie się o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, dostępne w Powiatowych Urzędach Pracy. Nie będzie mógł utworzyć FPKIK podmiot znajdujący się w stanie upadłości lub likwidacji.

Utworzenie Funduszu Podnoszenia Kompetencji i Kwalifikacji wzmocni możliwości pracodawców w zakresie inwestowania w zasoby kadrowe, co przełoży się na podniesienie jakości miejsc pracy w Polsce, a finalnie na zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki.

Propozycja strony społecznej w sprawie utworzenia FPKiK zostanie przekazana rządowi.