Program ASOS - konkurs ofert do 31 stycznia 2020 r.

ASOS 2020 - start konkursu ofert

Wspieranie aktywności seniorów, edukacja, integracja wewnątrz i międzypokoleniowa, usługi społeczne dla osób starszych – to główne cele Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg ogłosiła w środę konkurs ofert do programu ASOS w edycji na rok 2020. Termin składania ofert upływa 31 stycznia br.

ASOS, czyli Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 powstał po to, by wspierać szeroko pojętą aktywność społeczną seniorów.

– Spotykamy się z ludźmi, rozmawiamy z nimi i poznajemy ich potrzeby. Wiemy, że polscy seniorzy chcą być aktywni i chętnie korzystają z różnego rodzaju warsztatów, zajęć – sportowych, kulturalnych, edukacyjnych, uczą się korzystać z komputera, internetu, realizują się w sztuce. Takich aktywności jest oczywiście wiele, wiele więcej. Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 to odpowiedź na realne zapotrzebowanie seniorów – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. – Dzisiaj ogłaszamy start konkursu ofert do programu ASOS edycji na rok 2020 – poinformowała szefowa MRPiPS.

Do wzięcia jest 40 mln zł

Wysokość dotacji, o którą można się ubiegać, wynosi od 20 tys. zł do 200 tys. zł. Wymagany wkład własny to co najmniej 10 proc. wartości dotacji. Co ważne, za wkład własny uznaje się zarówno wkład finansowy, jak i osobowy.

Budżet programu na rok 2020, podobnie jak w latach poprzednich, to 40 mln zł.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Program ASOS adresowany jest przede wszystkim do lokalnych organizacji pozarządowych, a także m.in. organizacji wyznaniowych, spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, spółek akcyjnych lub spółek z ograniczoną odpowiedzialnością działających na rzecz osób starszych. Uwaga, dotyczy to podmiotów, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Jak i kiedy złożyć ofertę?

Termin składania ofert: od 8 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2020 r. do godz. 16.00

W konkursie ogłoszonym w ramach Programu należy złożyć ofertę wyłącznie w wersji elektronicznej wypełnioną w Generatorze Ofert. Generator Ofert jest dostępny na stronie internetowej https://asos2020.mpips.gov.pl/. Ofertę należy wypełnić w języku polskim i przesłać przez Generator Ofert do dnia 31 stycznia 2020 r. do godz. 16.00.

W sumie w latach 2016-2019 w całej Polsce w ramach Programu ASOS sfinansowanych zostało ponad 1400 projektów, z których skorzystało prawie 608 tys. osób – w tym 38,5 tys. osób z niepełnosprawnościami.

– Gorąco zachęcam do składania ofert w konkursie. Doświadczenie z poprzednich lat pokazuje, że realizowane projekty są niezwykle wartościowe i seniorzy chętnie w nich uczestniczą. Bardzo zależy nam, by osoby starsze miały szansę i przestrzeń do aktywności. Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 daje takie możliwości – mówi minister Marlena Maląg.