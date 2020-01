Dowód osobisty 2020: nowy wzór wniosku, ważne zmiany

Wprowadzono nowy wzór wniosku o dowód osobisty

Od stycznia br. obowiązuje nowy wzór wniosku o wydanie dowodu osobistego. Dzięki wprowadzonym przepisom ofiary kradzieży tożsamości będą mogły otrzymać nowy dokument. Wniosek o wydanie dowodu osobistego jest dostępny na stronie gov.pl.

Do kradzieży tożsamości dochodzi m.in. wówczas, gdy ktoś posługując się naszymi danymi zaciągnie na nasze nazwisko kredyt w banku albo podpisze za nas obciążającą nas umowę. Jeśli podejrzewamy, że doszło do takiej sytuacji, powinniśmy zgłosić ten fakt organom ścigania (np. Policji) i wziąć potwierdzenie, że dokonaliśmy powiadomienia – ten dokument pozwoli nam unieważnić dotychczasowy dowód osobisty. Dokument możemy unieważnić w siedzibie urzędu gminy lub przez internet przy użyciu profilu zaufanego.

W związku z nowymi przepisami funkcjonariusze m.in. Straży Granicznej i Policji mogą zatrzymywać dowody osobiste, jeżeli stwierdzą, że kontrolowane dokumenty widnieją w Rejestrze Dowodów Osobistych (RDO) jako unieważnione z powodu utraty.

Przypominamy, że jeżeli dowód osobisty został unieważniony np. z powodu zmiany danych, upływu terminu ważności, zgłoszenia jego utraty (nawet, gdy został odnaleziony), to nie można się nim posługiwać. Taki dokument powinien zostać zwrócony do urzędu dowolnej gminy. W przypadku gdy np. funkcjonariusz Straży Granicznej stwierdzi nieważność dowodu osobistego podczas odprawy granicznej, nie uzyskamy zgody na wyjazd z Polski (chyba że będziemy posiadać inny, ważny dokument uprawniający do przekroczenia granicy, czyli paszport).

Przepisy, które weszły w życie w styczniu, dają też możliwość sprawniejszego kontaktu między przedstawicielami administracji publicznej i obywatelami. Wypełniając wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego, możemy teraz wyrazić zgodę na przekazanie naszych danych kontaktowych (numeru telefonu lub adresu e-mail) do specjalnego rejestru (Rejestru Danych Kontaktowych). Dostęp do tych danych pozwoli urzędnikom na szybsze poinformowanie np. o upływie terminu ważności dokumentu albo odbiorze gotowego dowodu osobistego.

Ważność dowodu osobistego możemy sprawdzić także osobiście na stronie Sprawdź, czy dowód osobisty jest unieważniony lub zawieszony albo w dowolnym urzędzie gminy.

Szczegółowe informacje dotyczące wydawania dowodów osobistych dostępne na portalu gov.pl.

Nowe przepisy do ustawy o dowodach osobistych zostały wprowadzone ustawą z 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 53), a także ustawą z 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2294). Wzory wniosków o wydanie dowodu osobistego, a także formularza zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych wprowadzone zostały rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. poz. 31).

Źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

