RPD za wznowieniem prac nad projektem ustawy o nieletnich

Rzecznik Praw Dziecka chce wznowienia prac nad projektem ustawy o nieletnich

O wznowienie prac nad projektem ustawy o nieletnich, regulującej zasady pobytu młodych osób w ośrodkach wychowawczych i poprawczych wystąpił do ministra sprawiedliwości Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak. Nowe przepisy mają umożliwić m.in. nieletnim matkom przebywanie ze swoim dzieckiem.

"Obecnie nieletnia, która urodziła dziecko w trakcie wykonywania środka wychowawczego albo środka poprawczego, w przeciwieństwie do skazanych odbywających karę pozbawienia wolności, nie ma możliwości przebywania ze swoim dzieckiem. To krzywda wyrządzona zarówno dziecku, jak i jego matce, która w świetle przepisów prawa też jest przecież dzieckiem" – zaznaczył Pawlak w swoim wystąpieniu do ministra Zbigniewa Ziobry.

Problem zbyt małej liczny rodzajów placówek dla nieletnich

RPD zwrócił uwagę na problem zbyt małej liczbę rodzajów placówek dla nieletnich. "Do młodzieżowych ośrodków wychowawczych trafiają zarówno nieletni wysłani tam przez sąd, bo nie uczęszczali do szkoły, jak i zdemoralizowani agresorzy, którzy popełnili poważne przestępstwa: zgwałcenia, rozboje a nawet zabójstwa" - podkreślono.

Mikołaj Pawlak wskazał, że do poprawy tej sytuacji doprowadzi wznowienie działań legislacyjnych. Stąd prośba Rzecznika do ministra sprawiedliwości o podjęcie dalszych prac nad projektem ustawy o nieletnich z dnia 8 marca 2019 r., wpisanego do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod numerem UD480. Prace nad projektem zostały przerwane w październiku 2019 r. i do chwili obecnej nie zostały wznowione.

Możliwość pobytu nieletnich matek z dziećmi

Projekt ustawy przewiduje m.in. możliwość pobytu nieletnich matek z małoletnimi dziećmi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, umożliwiając sprawowanie bieżącej pieczy nad dzieckiem.

Nowe przepisy zakładają także: precyzyjne i kompleksowe określenie zasad i sposobu przeprowadzania kontroli osobistej i korespondencji nieletnich oraz badań w celu ustalenia w organizmie obecności alkoholu lub innej substancji psychoaktywnej, wprowadzenie nowego środka wychowawczego w postaci możliwości umieszczenia nieletniego w ośrodkach wychowawczo-adaptacyjnych, uregulowanie procedury stosowania i przedłużania stosowania środków tymczasowych o charakterze izolacyjnym, w tym konieczność wydania w tym zakresie postanowienia przez sąd rodzinny, które będzie podlegało zaskarżeniu.

Projekt wprowadza także dolną granicę wieku odpowiedzialności nieletnich w sprawach o demoralizację; powołuje komisję do spraw środków leczniczych dla nieletnich, która będzie wskazywała odpowiedni dla nieletniego zakład leczniczy w celu wykonania orzeczonego wobec niego środka leczniczego. Oprócz tego określa jednoznacznie, że nieletniemu przysługuje prawo do złożenia zażalenia na zatrzymanie, na przeprowadzenie kontroli osobistej, na użycie środków przymusu bezpośredniego.

Rzecznik Praw Dziecka wyraża nadzieję na szerokie poparcie dla wypracowanego projektu.(PAP)

Autorka: Iwona Pałczyńska

