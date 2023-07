Świadczenie 800 plus. Ustawa trafi do podpisu Prezydenta

Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Senat bez poprawek przyjął nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Nowe przepisy zakładają podwyższenie od 1 stycznia 2024 r. świadczenia 500 plus do kwoty 800 zł na dziecko. Świadczenie będzie wypłacane tak jak dotychczas na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia. Wsparcie będzie przysługiwało:

matce lub ojcu;

opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka) – jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca/opiekuna faktycznego;

opiekunowi prawnemu dziecka;

dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Od kiedy świadczenie 800 plus?

Zgodnie z nowelizacją wypłata pierwszego świadczenia 800 plus powinna nastąpić do 29 lutego 2024 r., z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.

Rodzice nie będą musieli składać dodatkowych wniosków, ponieważ zmiana wysokości świadczenia nastąpi z urzędu.

Jak informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokona samodzielnie podwyższenia świadczenia wychowawczego do kwoty 800 zł, od świadczenia należnego za styczeń 2024 r. Od stycznia 2024 r. ZUS będzie wypłacał świadczenie w nowej wysokości. Informacja o podwyższeniu świadczenia wychowawczego zostanie umieszczona na koncie w PUE ZUS.