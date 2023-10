Wnioski o 60 mln zł w programie "Senior Plus 2024 r." Emeryci nie dostaną pieniędzy do "ręki". Ale będą dofinansowania 200 zł i 400 zł do miejsc dla nich. [od 31 października do 5 grudnia 2023 r.]

A kwota dofinansowania na działalność bieżącą ośrodków wsparcia będzie wynosiła 400 zł miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca w dziennym domu oraz maksymalnie 200 zł miesięcznie na miejsce w klubie.

Jednostki samorządu terytorialnego mogą pozyskać środki na utworzenie Dziennych Domów Senior Plus, Klubów Senior Plus oraz na prowadzenie istniejących placówek. W puli na 2024 r. jest 60 mln zł.

Od 31 października do 5 grudnia gminy, powiaty oraz samorządy wojewódzkie mogą składać wnioski o dofinansowanie w programie Senior Plus. Zgodnie z zasadami przyznawania dotacji, samorządy mogą wnioskować o maksymalnie 400 tys. zł na utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu Senior Plus oraz 200 tys. zł na utworzenie lub wyposażenie Klubu Senior Plus. Jednostki, w których funkcjonują takie placówki mogą wnioskować o środki na ich prowadzenie. Kwota dofinansowania na działalność bieżącą ośrodków wsparcia będzie wynosiła 400 zł miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca w dziennym domu oraz maksymalnie 200 zł miesięcznie na miejsce w klubie.

„W przypadku mniejszego zainteresowania lub przyznania dotacji w wysokości mniejszej niż wskazana na utworzenie Dziennych Domów Senior Plus środki zostaną w pierwszej kolejności przeznaczone na dofinansowanie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia” – wskazano w ogłoszeniu o naborze.

Niestety potrzebny jest wkład własny

Jak wskazano w regulaminie programu, jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do zapewnienia finansowego wkładu własnego w wysokości co najmniej 20 proc. wartości dla zadań związanych z utworzeniem domu dziennego lub klubu oraz minimum 50 proc wartości bieżącego funkcjonowania placówek.

Wnioski należy składać do 5 grudnia 2023 r. do godz. 16.00 Należy je wypełnić w wersji elektronicznej w Generatorze Obsługi Dotacji. Generator Obsługi Dotacji, który jest dostępny TUTAJ. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej do 14 lutego 2024 r.