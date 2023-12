Zamrożeniem cen prądu do połowy 2024 roku. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw, której celem jest zamrożenie cen prądu, gazu i ciepła do połowy 2024 r. Teraz ustawa trafi do Senatu.

O co chodzi z zamrożeniem cen prądu? Zamrożeniem cen prądu do połowy 2024 roku. Jest ustawa! REKLAMA Sejm przyjął ustawę o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw, której celem jest zamrożenie cen prądu, gazu i ciepła do połowy 2024 r. Ustawa została przyjęta głosami posłów Koalicji Obywatelskiej (za głosowało 156 posłów), Polski 2050-TD (33 głosów za), PSL – TD (30 głosów za) oraz Lewicy (24 głosów za). Od głosowania nad ustawą wstrzymały się kluby Prawa i Sprawiedliwości (wstrzymało się 181 posłów) oraz Konfederacji (16 głosów wstrzymujących się oraz 1 przeciw ustawie). Za ustawą głosowała także trójka posłów Kukiz15. REKLAMA Wcześniej Sejm odrzucił poprawki posłów PiS, których celem było m.in. wydłużenie okresu zamrożenia cen energii, gazu i ciepła do końca 2024 r. Za poprawkami posłów PiS głosowali posłowie tego ugrupowania oraz Kukiz15, posłowie Konfederacji w każdym głosowaniu wstrzymywali się od głosu, zaś poprawki były w każdym głosowaniu odrzucane głosami klubów KO, Polski 2050-TD, PSL-TD oraz Lewicy. O co chodzi z zamrożeniem cen prądu? REKLAMA Przyjęta ustawa, dla której punktem wyjścia był projekt poselski, złożony przez posłów KO i Polski 2050-TD zakłada przedłużenie do połowy 2024 r. maksymalnych cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie 412 zł za MWh netto do obecnego poziomu limitu zużycia, pomniejszonego o 50 proc., ponieważ przepisy mają obowiązywać przez pół roku. Powyżej limitu zachowana ma być stawka 693 zł za MWh, jako cenę maksymalną. Taką samą cenę maksymalną mają płacić samorządy i podmioty użyteczności publicznej. Sejm przyjął też poprawkę przewidującą, że analogicznie jak w 2023 r., będzie to też stawka maksymalna dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz rolników. Dodatkowo posłowie objęli tym rozwiązaniem objęte spółki komunalne prowadzące obiekty sportowe, jak hale sportowe czy baseny.Ustawa utrzymuje przez I połowę roku 2024 obecne rozwiązania dotyczące ograniczenia cen gazu i ciepła. Przewidziane inną ustawą dodatki osłonowe w 2024 r. wyniosą 50 proc. obecnych kwot, ponieważ rozwiązania te mają obowiązywać pół roku. Dodatkowo kwoty dodatku osłonowego w 2024 r. będą zwaloryzowane wskaźnikiem inflacji za 2022 r. Jako źródło finansowania wskazano Fundusz COVID-19, który będzie zasilany z odpisu gazowego, który trafia na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny za 2022 r. oraz innymi środkami. Ustawa wprowadza konieczność przekazywania odpisu gazowego na Fundusz wstecznie za rok 2022.