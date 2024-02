Uwaga! Fałszywe konto ZUS na Facebooku. Inwestycja gwarantująca emeryturę w wieku 50 lat to oszustwo

Wnioski o świadczenie wychowawcze. Do ZUS złożono już ponad 1 251 000 wniosków o 800+

Od 1 lutego 2024 r. można składać do ZUS wnioski o świadczenie wychowawcze na okres trwający od 1 czerwca 2024 r. Tylko w ciągu 8 dni do ZUS wpłynęło 1 mln 251 tys. wniosków o 800 plus, w tym z województwa śląskiego ponad 135 tys.